أعلن النائب محمد هايف عن تلقيه خبرا بتوقيع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على قرار بالعفو عن بعض السجناء وعودة الجناسي إلى من سحبت منهم، معربا عن جزيل الشكر لسمو الأمير.



وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: «تلقيت هذا الخبر المفرح بتوقيع سمو الأمير - حفظه الله وشافاه وعافاه - أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان، ونزف البشرى لمن صدر عفو بحقه صباح اليوم (امس)».



وأوضح هايف أن «المكرمة الأميرية شملت العفو عن سجناء فرعية قبيلة مطير وكذلك من تبرع لسورية»، مشيرا إلى أن سموه وجه بإعادة الجناسي التي تم الموافقة والتوقيع عليها سابقا في اللجنة».



وشدد هايف على أنه «لا صحة للإشاعات التي صدرت قبل أيام بربط موضوع العفو بالاستجواب»، مؤكدا أنه «لا علاقة بين الموضوعين لأن موضوع العفو تم التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس وكانت الحكومة جادة فيه».



ولفت إلى أن هذا العفو جاء استكمالا لما سبق واستجابة لمطالب سابقة، مضيفا ان «صدور أمر العفو لا يختص بقبيلة مطير فقط».



وقال: «نحن ليس لدينا مساومات وهذا المطلب منذ حديثنا عن ملف العفو في عام 2016 بأن يشمل جميع السجناء وكذلك إعادة الجناسي». وتمنى هايف استكمال ملف العفو لبعض الفئات التي لم يشملها هذا العفو لاسيما سجناء أمن الدولة، مؤكدا أنه سيتابع ملفاتهم أملا في أن يكتب الله لهم نصيبا في العفو في الأيام المقبلة».



واختتم هايف، معربا عن شكره لولي العهد الذي وعد وأوفى ولرئيس الحكومة وأعضائها وكل من بذل جهدا في هذا الموضوع تكلل بتوقيع هذا العفو المبارك لجميع الإخوة في فرعية مطير وتبرعات سورية وما يتعلق بإعادة الجناسي.



من جانب آخر، استقبل النائب محمد هايف في مكتبه أمس سفير جمهورية قرغيزستان لدى الكويت عظمات قاراغولوف.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرهــــــا والنهوض بالتعاون البرلماني نحو آفاق أرحب وأوسع.



من جانبه، وجه السفير قاراغولوف دعوة رسمية لزيارة وفد الصداقة البرلمانية لجمهورية قرغيزستان.