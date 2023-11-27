عبدالكريم العبدالله



تفقد وزير الصحة د.أحمد العوضي وأمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية (بالإنابة) د.عبدالرحمن المطيري سير مقابلات البورد الكويتي.



وأعلن مراقب الدراسات العليا بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.عبدالله رجب، في تصريح لـ «الأنباء»، عن البدء في إجراءات مقابلات الالتحاق ببرامج البورد الكويتي والزمالات بمشاركة اكثر من 800 طبيب وطبيبة كويتيين للعام الأكاديمي 2024/2025 تجري مقابلاتهم بشكل يومي من الاحد 26 الجاري حتى 30 الجاري في 31 برنامجا تدريبيا تخصصيا و7 زمالات. وبين أن مكتب الدراسات العليا يعمل وفق آلية موحدة لكل البرامج للقبول، حيث يتم اعتماد السيرة الذاتية وكتب التوصية وعمل الابحاث وحضور المؤتمرات الطبية للمشاركين وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد.



وشكر د.رجب العاملين بمكتب الدراسات العليا والمكاتب المساندة بالمعهد وأعضاء لجان المقابلات والأطباء المشاركين.