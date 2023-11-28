ندى أبونصر



ضمن فعاليات الدورة الـ ٤٦ من معرض الكويت الدولي للكتاب وقع الكاتب والمؤلف الزميل حماد النومسي أول من أمس كتابه «وجهة فكر»، وذلك في جناح مكتبة طروس.



وعلى هامش حفل التوقيع، قال النومسي ان ريع الكتاب بالكامل سيذهب لدعم الشعب الفلسطيني وأهالينا في غزة وهذا شيء بسيط، مؤكدا ان فلسطين بحاجة الى تكاتف جهود الجميع وواجب علينا دعمهم سواء ماديا أو معنويا أو سياسيا أو إعلاميا وكل إنسان بحسب قدرته ورسالتي اليوم لأهالينا في فلسطين «اننا دائما وأبدا معكم».



وأشار النومسي إلى أن كتابه سياسي حقوقي إنساني بشكل عام، يتناول الحياة البرلمانية الكويتية ويتكون من عدة أبواب وفصول وهو عبارة عن مزيج بين الأبحاث والدراسات والنظريات السياسية وبعضها يعتبر غير مسبوق.



ويتطرق الكاتب عبر الإصدار إلى ضرورة تطوير آليات المشهد السياسي الكويتي ليتناغم مع النظم البرلمانية في الدول الأوروبية، مبينا ان لدينا بعض النقائص ويجب استكمالها والحالة الكويتية ليست غريبة لأن العملية مرحلية وتدريجية حتى سنصل إلى الحياة البرلمانية الكاملة.



وتابع: حاولت في كتابي طرح المعلومات والأفكار بطريقة سلسة وبسيطة لتصل إلى القارئ بطريقة واضحة بعيدة عن التعقيد اللغوي لأن الكاتـــب يهتم بجميـــع شرائح المجتمع وليس فقط بالمهتمين بالشـــأن السياسي.