تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة في شأن عدم خصم رواتب المعلمين خلال فترة الإجازة الصيفية ممن حصلوا على إجازة مرافقة مريض، قال في مقدمته ما يلي:



يضطر بعض المعلمين إلى الحصول على إجازة مرافقة مريض لمرافقة ذويهم المرضى في علاجهم خارج البلاد، وهو ما يترتب عليه الخصم من رواتبهم التي يحصلون عليها خلال فترة إجازة الصيف، وفي المقابل نجد أن المعلمين الحاصلين على إجازة التفرغ الرياضي لا يخصم من رواتبهم، كما يحصلون على كامل الراتب في فترة الإجازة الصيفية.



وقد سبق لنا في عام 2019 أن تقدمنا بسؤال إلى وزارة التربية عن قيمة الخصم التي تقوم به الوزارة في حال مرافقة المعلمين لذويهم للعلاج بالخارج سواء في الفصل الأول الدراسي أو في الفصل الدراسي الثاني أو العام الدراسي بأكمله.



وقد أفادت الوزارة بأن الإجراءات المتخذة بخصم الرواتب بناء على قرارات ديوان الخدمة المدنية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «لا يتم خصم رواتب المعلمين خلال فترة الإجازة الصيفية، في حال اضطرارهم إلى الحصول على إجازة مرافقة مريض».