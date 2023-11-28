ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم



يناقش مجلس الأمة، في جلسته العادية اليوم، استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المقدم من النائب مهلهل المضف.



مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن رئيس الوزراء مستعد لمناقشة الاستجواب، كما قام المضف مساء أمس بإجراء بروفة في قاعة عبدالله السالم. وعلى صعيد الجلسة، قدم عدد من النواب طلبا لتمديد جلسة اليوم إلى حين الانتهاء من المداولة الثانية لتقريري لجنة الإسكان والعقار بشأن تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تنظيم غرفة التجارة. كما تضمن الطلب النيابي تمديد جلسة الغد حتى الانتهاء من تعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.