قال رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.عبدالرضا عباس إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأكثر شيوعا للوفاة وفقا لمنظمة الصحة العالمية وأن الإجراءات التشخيصية باستخدام الطب النووي تؤدي دورا محوريا في إدارة هذه الأمراض وتسهم في انخفاض معدلات الوفاة.



وأكد د.عباس، في تصريح صحافي، حرص الوزارة على استخدام أحدث أساليب التصوير التشخيصي لأمراض القلب والأوعية الدموية لتقييم حالة القلب والشرايين وشدة الخلل الوظيفي الفسيولوجي.



وأفاد بأن الورشة ستمكن الأطباء المشاركين من التعرف على تطبيقات الطب النووي في مجال تصوير القلب، موضحا أن تطبيقات الطب النووي تتم بطريقة غير تداخلية (غير جراحية)، فضلا عن أنها قليلة المضاعفات بهدف معرفة أمراض القلب والأوعية الدموية وتحديد طرق العلاج الأمثل.



وأوضح أن الورشة تهدف إلى المساعدة بالتخفيف من عمليات القسطرة في ظل وجود أعداد كبير من مرضى السكري والقلب، لافتا إلى أن الطب النووي يعنى بالإضافة إلى أمراض السرطان بأمراض القلب والرئة والعظام والغدة الدرقية وله استخدامات علاجية وتشخيصية.



من جانبها، قالت استشارية الطب النووي ورئيسة قسم الطب النووي في مستشفى الأميري د.الشيماء الشمري ان الورشة تتناول أحدث المستجدات في تصوير أمراض القلب كأمراض الشرايين ومرض الساركويد والتهاب القلب وتهدف الى توعية أطباء وفنيي الطب النووي والقلب وأطباء الاشعة بأحدث الأجهزة والبروتوكولات في تشخيص ومتابعة علاج المرضى. وأوضحت انه سيتم تسليط الضوء على التصوير البوزيتروني لعضلة القلب باستخدام الروبيديوم والأمونيا المشعين وتصوير عضلة القلب بعد الذبحة الصدرية وآخر مستجدات تصوير عضلة القلب في الطب النووي ومبادئ وأخلاقيات تصوير الطب النووي لعضلة القلب.



وأشارت الى ان ورشة العمل تعد إضافة طيبة لفتح آفاق علمية وفكرية أكثر رحابة في مجال استخدام تقنيات الطب النووي بتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية إلى جانب توسيع دائرة تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على كل ما هو حديث في تشخيص أمراض القلب بواسطة الطب النووي.