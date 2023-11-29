بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة المعرض الدولي «إكسبو 2030» خلال عملية التصويت التي جرت في مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس.



وأشار سموه، رعاه الله، إلى أن اختيار مدينة الرياض لاحتضان هذا الحدث الدولي إنما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية الشقيقة والثقة الكبيرة بقدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية الهامة وإن من شأن ذلك أن يبرز الإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية وأيضا شقيقاتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على كل الأصعدة وفي مختلف الميادين، ومؤكدا سموه، رعاه الله، أن هذا الإنجاز الكبير هو مصدر فخر واعتزاز لدى الجميع.



سائلا سموه، حفظه الله، المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.