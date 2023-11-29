بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة المعرض الدولي «إكسبو 2030» خلال عملية التصويت التي جرت في مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس.



وأكد سموه أن فوز المملكة العربية السعودية الشقيقة بتنظيم هذا الحدث العالمي المهم هو دلالة قطعية على ما يحظى به البلد الشقيق من مكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي.



سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.