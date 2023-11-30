انطلاقا من أهمية النزاهة الأكاديمية في بناء مجتمع تعليمي قائم على الثقة والاحترام المتبادل بين أعضائه، نظمت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد ومركز التميز في التدريس CTE في الجامعة الأمريكية في الكويت AUK، ندوة حول النزاهة الأكاديمية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، قدمتها الأستاذة المشاركة في الهندسة الصناعية بجامعة الكويت د.إسراء العيسى واختصاصي أول إعلام في قطاع الوقاية أحمد العثمان.



وسلطت الندوة الضوء على معالجة قضايا الفساد في التعليم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع الذي يهتم بتحقيق التعليم الجيد، والهدف السادس عشر المتمثل في خلق السلام والعدالة والمؤسسات القوية، وتؤكد هذه الجهود التزام الجامعة بمبادئ التعليم الإداري المسؤول PRME.



وشددت العيسى على أهمية السلوك الأخلاقي والمساءلة، مبينة التركيز على الأنشطة اللاصفية داخل النظام التعليمي في تعزيز النزاهة والأداء الأكاديمي للطلبة، مشيرة إلى أن الاهتمام بجودة الخريجين يجب أن يكون أولوية وأن يسبق الاهتمام بالجانب الكمي في التعليم.



كما تناولت الندوة تأثير التشريعات ودور التعليم في تشكيل القيم، وأوضح السيد العثمان أهمية حملات التوعية العامة وبرامج التثقيف المالي كوسيلة إضافية لنشر الوعي ودعم النزاهة الأكاديمية.