عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم العيون في مستشفى الفروانية د.يوسف الحرز عن افتتاح العيادة النهارية لحقن العين لعلاج «ارتشاح الشبكية» نتيجة مرض السكري، مبينا انه سابقا لم يكن هناك عيادة، بل يتم «الحقن» في غرف العمليات، لافتا الى أن العيادات النهارية سيسهل على المرضى ويخفف الضغط على غرف العمليات ويوفر الوقت والجهد على الأطباء.



وذكر د.الحرز، في تصريح لـ «الأنباء»، انه تم تجهيز غرف عيادات متكاملة وملائمة لحقن العين مطابق لجميع مواصفات منه العدوى.



وافاد د.الحرز بأن العيادات عبارة عن «نهارية» يتم فيها دخول المريض في مكان آمن ومعقم، بحيث يتلقى الحقنة ويعود الى منزله بدلا من البقاء في المستشفى كما هو في السابق.



واشار الى أن الاعداد التي يتم استقبالها في المستشفى في «العيادات النهارية» لحقن العين لعلاج «ارتشاح الشبكية» بلغ اكثر من 15 حالة يوميا.