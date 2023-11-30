بقلم: رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي



يصادف اليوم مرور 365 يوما على تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين، وإنها لحظة للتأمل، وإعادة الالتزام، وتجديد روح «فاسودهايفا كوتومباكام» (أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد).



وبينما اضطلعنا بهذه المسؤولية في العام الماضي، كان المشهد العالمي يتصارع مع تحديات متعددة الأوجه: التعافي من جائحة «كوفيد-19»، والتهديدات المناخية التي تلوح في الأفق، وعدم الاستقرار المالي، وضائقة الديون في الدول النامية، وكل هذا وسط تراجع التعددية. وفي خضم الصراعات والمنافسة، لقد عانى التعاون الإنمائي، الأمر الذي أدى الى إعاقة التقدم.



ومن خلال توليها رئاسة مجموعة العشرين، سعت الهند إلى أن تقدم للعالم بديلا للوضع الراهن، وهو التحول من التقدم الذي يتمحور حول الناتج المحلي الإجمالي إلى التقدم الذي يتمحور حول الإنسان.



وتهدف الهند إلى تذكير العالم بأمر يوحدنا، وليس بأمر يفرقنا. وأخيرا، كان لابد للحوار العالمي من أن يتطور، إذ كان لابد من إفساح المجال لمصالح القلة أمام تطلعات الأغلبية، وكان هذا يتطلب إصلاحا جوهريا للتعددية كما عرفناها.



الكلمات الأربع: شاملة وطموحة وموجهة نحو العمل وحاسمة، وهي تحدد نهجنا كرئيس لمجموعة العشرين، ويعد إعلان قادة نيودلهي، الذي اعتمده جميع أعضاء مجموعة العشرين بالإجماع، شهادة على التزامنا بتنفيذ هذه المبادئ.



لقد كانت الشمولية في قلب رئاستنا. لقد أدى إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين إلى دمج 55 دولة أفريقية في المنتدى، مما أدى إلى توسيعه ليشمل 80% من سكان العالم.



لقد أدى هذا الموقف الاستباقي إلى تعزيز حوار أكثر شمولا بشأن التحديات والفرص العالمية.



لقد بشرت قمة «صوت الجنوب العالمي» الأولى من نوعها، والتي عقدتها الهند في نسختين، بفجر جديد للتعددية.



لقد عملت الهند على تعميم اهتمامات الجنوب العالمي في الخطاب الدولي، كما بشرت بعصر حيث تأخذ البلدان النامية مكانها الصحيح في تشكيل السرد العالمي.



كما غرست الشمولية النهج المحلي الذي تتبناه الهند في التعامل مع مجموعة العشرين، الأمر الذي جعل منها رئاسة شعبية تليق بأكبر ديموقراطية في العالم.



ومن خلال فعاليات «جان بهاجيداري» (المشاركة الشعبية)، وصلت مجموعة العشرين إلى 1.4 مليار مواطن، بما في ذلك جميع الولايات والأقاليم الاتحادية كشركاء. وفيما يتعلق بالعناصر الموضوعية، ضمنت الهند توجيه الاهتمام الدولي نحو أهداف تنموية أوسع، بما يتماشى مع تفويض مجموعة العشرين.



وفي منتصف خطة عام 2030، قدمت الهند خطة عمل مجموعة العشرين لعام 2023 لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، متبعة نهجا شاملا وموجها نحو العمل تجاه القضايا المترابطة، بما في ذلك الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية.



ومن المجالات الرئيسية التي تدفع هذا التقدم البنية التحتية العامة الرقمية القوية DPI. وهنا، كانت الهند حاسمة في توصياتها، بعد أن شهدت بشكل مباشر التأثير الثوري للابتكارات الرقمية مثل Aadhaar، وUPI، وDigilocker. ومن خلال مجموعة العشرين، أكملنا بنجاح إنشاء مستودع البنية التحتية العامة الرقمية، وهو خطوة مهمة في التعاون التكنولوجي العالمي. سيساعد هذا المستودع، الذي يضم أكثر من 50 مؤشرا لإدارة البيانات من 16 دولة، بلدان الجنوب العالمي على بناء واعتماد وتوسيع نطاق إدارة البيانات الخاصة بإطلاق العنان لقوة النمو الشامل.



ومن أجل أرضنا الواحدة، قدمنا أهدافا طموحة وشاملة لإحداث تغيير عاجل ودائم ومنصف.



ويتناول «ميثاق التنمية الخضراء» التابع للإعلان تحديات الاختيار بين مكافحة الجوع وحماية الكوكب، من خلال تحديد خارطة طريق شاملة حيث يكون التوظيف والنظم البيئية (الإيكولوجية) متكاملين، ويكون الاستهلاك واعيا بالمناخ، والإنتاج صديقا للكوكب. بالترادف، يدعو إعلان مجموعة العشرين إلى مضاعفة طموحة لقدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030. وإلى جانب إنشاء التحالف العالمي للوقود الحيوي والدفع المنسق للهيدروجين الأخضر، لا يمكن إنكار طموحات مجموعة العشرين لبناء عالم أنظف وأكثر خضرة. لقد كانت هذه هي روح الهند دائما، ومن خلال أنماط الحياة من أجل التنمية المستدامة LiFE، يمكن للعالم الاستفادة من تقاليدنا المستدامة القديمة.



علاوة على ذلك، يؤكد الإعلان التزامنا بالعدالة والمساواة المناخية، ويحث على تقديم دعم مالي وتكنولوجي كبير من الشمال العالمي. وللمرة الأولى، كان هناك اعتراف بالقفزة الكمية المطلوبة في حجم تمويل التنمية، والانتقال من مليارات الدولارات إلى تريليونات الدولارات. أقرت مجموعة العشرين أن البلدان النامية تحتاج إلى 5.9 تريليونات دولار للوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا بحلول عام 2030.



ونظرا للموارد الهائلة المطلوبة، أكدت مجموعة العشرين على أهمية وجود بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، تتولى الهند دورا قياديا في إصلاحات الأمم المتحدة، خاصة في إعادة هيكلة الأجهزة الرئيسية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي من شأنه أن يضمن نظاما عالميا أكثر عدالة.



لقد احتلت المساواة بين الجنسين مركز الصدارة في الإعلان، وبلغت ذروتها بتشكيل فريق عمل مخصص لتمكين المرأة في العام المقبل. إن مشروع قانون حجز المقاعد التشريعية للمرأة في الهند لعام 2023، الذي يخصص ثلث مقاعد البرلمان الهندي والمجالس التشريعية للولاية للنساء، يجسد التزامنا بالتنمية التي تقودها المرأة.



ويجسد إعلان نيودلهي روح التعاون المتجددة عبر هذه الأولويات الرئيسية، مع التركيز على تماسك السياسات، والتجارة الجديرة بالثقة، والعمل المناخي الطموح. ومن دواعي الفخر انه خلال رئاستنا، حققت مجموعة العشرين 87 نتيجة واعتمدت 118 وثيقة، وهو ارتفاع ملحوظ عن الماضي.



ومن خلال رئاستنا لمجموعة العشرين، قادت الهند المداولات حول القضايا الجيوسياسية وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية. إن الإرهاب والقتل غير المبرر للمدنيين أمر غير مقبول، ويجب علينا أن نتصدى له بسياسة عدم التسامح مطلقا. ويجب علينا أن نجسد الإنسانية بدلا من العداء ونكرر أن هذا ليس عصر الحرب.



ويسعدني أن الهند قد حققت خلال رئاستنا إنجازا استثنائيا: فقد أعادت تنشيط التعددية، وعززت صوت الجنوب العالمي، ودعمت التنمية، وناضلت من أجل تمكين المرأة في كل مكان.



وبينما نقوم بتسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى البرازيل، فإننا نفعل ذلك مع اقتناعنا بأن خطواتنا الجماعية من أجل الناس والكوكب والسلام والرخاء، سيتردد صداها لسنوات قادمة.