بناءً على اتفاقية جامعة الكويت ومؤسسة الاعتماد الأكاديمي الكندي لبرامج الصيدلة (CCAPP) Canadian Council for Accreditation of Pharmacy Programs بهدف البدء في مراحل الاعتماد المبدئي لبرنامج (دكتور في الصيدلة) في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، قام ممثلو مجلس الاعتماد بزيارة ميدانية إلى الكلية شملت مقابلات مع عميد كلية الصيدلة، والهيئة الأكاديمية، والهيئة الأكاديمية المساندة، والهيئة الإدارية، وبعض الطلبة في كلية الصيدلة، بالإضافة إلى لقاءات مع نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية، وعمداء كليات مركز العلوم الطبية، ومدير الجامعة ونائب مدير الجامعة للتخطيط، وعميد القبول والتسجيل، وكذلك زيارة ميدانية لكلية علمية في مدينة صباح السالم للاطلاع على المرافق الأكاديمية والبحثية، وإجراء مناقشات مع لجان مختلفة حول البرنامج الجديد (دكتور في الصيدلة) وذلك بهدف البدء بخطوات الاعتماد الأكاديمي للبرنامج.



جدير بالذكر أن هذا الاعتماد يساهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم لطلبة كلية الصيدلة والمساهمة في الارتقاء بالتصنيف العالمي لجامعة الكويت. ويطمح القائمون على كلية الصيدلة أن تكون الكلية عنصراً فعالاً على مختلف الأصعدة الأكاديمية من خلال اعتماد برنامج (دكتور في الصيدلة).



ويعتبر المجلس الكندي لاعتماد برامج الصيدلة أحد أهم الجهات المانحة للاعتماد البرامجي على المستوى الدولي نظراً لاعتماده لما يقارب 11 كلية في كندا بالإضافة إلى كليات خارجية في جامعات من دول أخرى مثل دولة قطر والمملكة العربية السعودية.