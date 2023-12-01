أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 المعني بالمناخ (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمحاضرات يقدمها باحثوه ضمن جناح الكويت وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.



وقال المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي لقطاع التسويق والعمليات التجارية بالمعهد عبدالمحسن الهارون في بيان صحافي إن المشاركة بالمؤتمر الذي انطلق اليوم تأتي لتسليط الضوء على جهود الكويت وبرامجها للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدامات الطاقة المتجددة.



وأضاف الهارون أن المعهد وبرغبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشارك بسفينة (المستكشف) التي تضعها الوكالة على قائمة المرافق البحثية المهمة على مستوى المنطقة وتعول عليها في إجراء عدد من الدراسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي.



وأوضح أن سفينة (المستكشف) فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط إذ تختص بأنشطة البحث والتطوير في مجال الثروة السمكية والبيئة البحرية ومزودة بسبعة مختبرات حديثة.



وذكر أن المؤتمر فرصة لإجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية.



وأشار إلى أن الكويت وقعت في السابق على بروتوكول «كيوتو» واتفاقية «باريس» حرصا على مواكبة الاهتمام العالمي بظاهرة تغير المناخ والحد من تداعياتها علاوة على المشاركة في المؤتمرات العالمية المعنية بها.