العبيد: المناطق النموذجية تم استهدافها باستثمارات غير مجدية ويجب نقل مقرات الاتحادات والأندية إلى مناطق غير سكنية

العبدالجادر: مستعدون لنقل اتحاد القدم والأندية من المناطق السكنية بعد تخصيص أراضٍ لها ولا نقبل بتحوّل هذه المناطق إلى «تجارية»



عاطف رمضان



طالب أهالي كيفان والعديلية الجهات المعنية بوقف الزحف الاستثماري الى المناطق السكنية النموذجية الذي يفقدها خصوصيتها، وإيقاف قانون استثمار الأندية للمحلات على أسوارها لحين إيجاد البدائل.



جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها لجنة كيفان التطوعية مساء أمس الأول الأربعاء لبحث وطرح الحلول للحدّ من الاستثمار التجاري في المنطقة وما يترتب عليه من أضرار مستقبلية على المنطقة، وذلك بحضور النائب حمد العبيد، وعضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر وعدد من اهالي منطقتي كيفان والعديلية، وقد أدار الندوة عضو لجنة كيفان التطوعية مساعد الرندي.



وأكد النائب حمد العبيد في تصريح صحافي على هامش الندوة ان أهالي منطقتي كيفان والعديلية تحدثوا عن المشكلات التي تعاني منها المنطقتان وكذلك بعض المناطق الاخرى في البلاد.



وأضاف العبيد ان هذه المناطق النموذجية تم استهدافها باستثمارات غير مجدية مما نتج عنه ازدحام تلك المناطق بسبب المحلات الزائدة عن حاجتها في الوقت الذي يجب ان تتوافر لأهالي هذه المناطق الهدوء والسكينة. واشار الى أن النوادي والاتحادات توسعت كثيرا في فتح المحلات والمولات، مضيفا ان هناك مشاكل اخلاقية ومرورية تعاني منها بعض المناطق كما أن الجمعيات التعاونية تأثرت مبيعاتها بسبب هذه الاستثمارات، وهناك مناطق جديدة بحاجة لمثل هذه الاستثمارات.



ولفت الى ان منطقة العديلية اكتظت بالنوادي «الصحية» و«الرياضية» والمولات والسيارات المتنقلة، وان منطقة كيفان تأثرت ايضا بالاستثمار في النادي وكذلك منطقة الخالدية تأثرت بالازدحام عند محطة البنزين.



وزاد: هناك شكاوى من قبل أهالي منطقة السرة وتحديدا في قطعة 6 بشان الاستثمارات من دون دراسة، ويجب ان تكون هناك وقفة جادة من قبل مجلس الأمة لتغيير قانون الاستثمار، كذلك المجلس البلدي عبر نقل مقرات هذه الاتحادات الى مناطق غير سكنية. وخلال الندوة أفاد العبيد بأن منطقة كيفان تعاني من الازدحامات نتيجة قوانين غير مدروسة وان تعديل القانون يحتاج الى وقت قد يصل الى سنة. وأكد أنه تواصل مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووعد بحل المشكلة خاصة العقود الاستثمارية التي أبرمت، وأبدى العبيد استعداده للتنسيق مع نواب الدائرة الثالثة للعمل لحل هذه المشكلة.



أما عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر فقد أكد في تصريح لـ «الأنباء» ان اهالي كيفان اجتمعوا بسبب المشروع القادم «اتحاد ألعاب القوى» الذي سيزيد الضغط على المنطقة، مشيرا الى ان هناك انزعاجا من الاستثمارات التي تتم في الأندية والاتحادات.



وأضاف العبدالجادر انه من غير المقبول ان تتحول مناطقنا السكنية من مناطق تتوافر فيها الراحة والهدوء الى مناطق أشبه ما تكون تجارية.



واشار الى ان قانون هيئة الشباب رقم 4 لسنة 2022 سمح بالاستثمار في مناطق السكن الخاص وتطرق الى الانشطة التي تستثمر في الأندية والاتحادات، مؤكدا على ضرورة ان يمنع الاستثمار في المناطق السكنية، أو أن يتم اضافة بند «بعد موافقة البلدية»، وان عددا قليلا جدا من المناطق قد يكون مقبولا فيها الاستثمار كأن يكون النادي على حدود المنطقة او هناك دراسات مرورية واضحة ويكون الاستثمار داخل النادي، مضيفا أنه لم يعد من المقبول أن تكون المحلات على الشارع.



ولفت إلى ان الحل الافضل هو ان تخرج كل الأندية والاتحادات من مناطق السكن الخاص، متابعا: نحن مع الرياضة ونشجعها ونود ان تكون لرياضتنا مدخول للاستفادة منه لكن في مكانه الصحيح، ونحن كمجلس بلدي مستعدين ان ننقل هذه الاستثمارات الى مناطق استثمارية وتجارية.



وختم العبدالجادر بالقول: أتعهد عن أعضاء المجلس البلدي بأننا مستعدون لنقل اتحاد كرة القدم والأندية بعد أن نخصص اراضي لها.



من جانبه، قال عضو لجنة كيفان التطوعية مساعد الرندي ان هناك 95 محلا استثماريا في منطقة كيفان معظمها في النادي وان المشروع القادم في اتحاد ألعاب القوى سيزيد الضغط عبر الازدحام المروري على المنطقة.



كما تحدث عدد من المواطنين خلال الندوة مؤكدين على ضرورة ان تكون هناك حلول استباقية لإيجاد حل جذري لمشكلة تزايد المحلات الاستثمارية في المناطق السكنية.



وفي نهاية الندوة كانت هناك مداخلات من قبل الحضور حول بذل كافة الجهود للحد من الاستثمار التجاري في المنطقة.