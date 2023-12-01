

دارين العلي



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي ان إدارة الصحة المهنية قامت بدراسة 5 مسميات وظيفية واردة إليها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمدى استحقاق شاغليها لبعض البدلات الخاصة بموظفي محطات الكهرباء والماء وهي فني كهرباء عام، مهندس اختصاصي أول ميكانيك، كبير مهندسين اختصاصي الكترونيات، فني أول كهرباء عام، مهندس اول كهرباء، وهذا ما تمت دراسته في كتاب إدارة الصحة المهنية المؤرخ في 1 سبتمبر 2023.



وقال الوزير «تبين من الزيارات الميدانية التي قامت بها إدارة الصحة المهنية أن المسميات الوظيفية ذات طبيعة إشرافية وأنه يوجد تعاقد مع شركات مقاولات للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطات».



وبين ان الوقت المقضي في كل تعرض لا يتجاوز المستوى المسموح به للتعرض حسب القوانين المعمول بها في الكويت، لافتا إلى ان الدراسات البيئية المقدمة من وزارة الكهرباء بينت (مستوى التعرض للموجات الكهرومغناطيسية) أقل من المستوى المسموح به وكذلك بالنسبة لمستوى الضوضاء.



وأشار الى قيام إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة بدراسة مواقع العمل لتقييم الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة لـ5 مسميات وظيفية حسب النماذج الواردة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد تقديم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دراسة بيئية لقياس مستويات الملوثات والتعرضات الأخرى مثل الضوضاء والمجال المغناطيسي وغيرها، مشيرا إلى اشتراط المؤسسة العامة للتأمينات القيام بتلك الدراسة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك قبل التقدم لدراسة تقييم المخاطر.



وقال ان فريق العمل المختص من إدارة الصحة المهنية يقوم بدراسة تلك المستندات والقياسات والقيام بدراسة ميدانية للتأكد من صحة كافة المستندات المقدمة وتقييم مدى خطورة التعرضات على صحة شاغلي المسميات الوظيفية المتقدمة للتقييم، لافتا إلى قيام إدارة الصحة المهنية بدراسة مئات المسميات الوظيفية لقياس مدى استحقاقها للبدلات المطلوبة (الخطر، التلوث، الضوضاء) للعاملين في محطات القوى وفقا للطلبات الواردة للإدارة من ديوان الخدمة المدنية.



وأوضح العوضي ان إدارة الصحة المهنية لا تقوم باعتماد مواقع مستحقة من عدمه وإنما تقوم بدراسة مدى تعرض المسمى الوظيفي في مكان عمل بعينه لتعرضات خطرة تهدد سلامته وصحته سواء على المدى القريب أو البعيد وتقلل العمر الافتراضي للعامل، مبينا ان إدارة الصحة المهنية لا تعتمد على تقييم التلوث والخطر بالعين المجردة وإنما على معايير وقياسات من خلال أجهزة مخصصة لهذا الأمر.