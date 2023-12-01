ملا علي لـ «الأنباء»: قرار إنساني سيسهل علاج الأطفال من مرضى السرطان وتقديم كل الخدمات الصحية اللازمة لهم

عبدالكريم العبدالله



أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بإعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتيين من كل رسوم وأجور الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية الخاصة بعلاج ومتابعة أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن القـــرار اشترط أن يكون قــــد تـــم التشخيص المبدئي للأطفال غير الكويتيين داخـــل الكويـــت ولديهم إقامــة ساريـــة وألا يزيد عمر الطفل في تشخيصه الأولي على 16 سنـــة ويستمر الإعفـــاء إلى حين بلوغه عمــر 18 سنــة.



بدوره، أشاد مدير مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال د.علي ملا علي، في تصريح لـ «الأنباء»، بقرار وزير الصحة د.أحمد العوضي، واصفا إياه بالقرار الانساني، مؤكدا أن هذا القرار سيسهل علاج الاطفال من مرضى السرطان وتقديم كل الخدمات الصحية اللازمة لهم.



وذكر د.علي ملا علي أن القرار يشمل المرضى الكويتيين وغير الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية، مبينا أن القرار يشمل الاعفاء من كل رسوم واثمان الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في جميــــع المستشفيات والمراكز الطبيـة التخصصية بينها رسوم الغـــرف الخاصـــة.