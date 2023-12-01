25 ألف متر مساحة المعرض..ويتيح للزوار فرصاً للفوز بجوائز قيمة عند التسوق



كشفت م.فرح الحميضي، المؤسسة والمنظمة لمعرض مرزام - أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت عن إقامة المعرض هذا العام خلال الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر بأرض المعارض في منطقة مشرف. وأكدت الحميضي في بيان صحافي أن عودة «مرزام» السنوية تشكل نجاحا هائلا للقائمين عليه، بمن في ذلك المنظمون والرعاة والمشاركون، ويأتي مرزام الرابع بأكبر نسخة له على الإطلاق هذا العام.



وأضافت: كل عام يقدم المعرض تجربة فريدة لزواره، وهذا العام سيشمل أكثر من 300 جناح مميز يغطي أكثر من 30 فئة في عالم التصميم الداخلي والديكور، ويمتد على مساحة تتجاوز 25،000 متر مربع، مما يجعله الأكبر والأهم في تاريخ مرزام، مشيرة إلى أن المعرض سيسهل على الزوار العثور على كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد من تشطيبات داخلية وخارجية إلى الأثاث والإكسسوارات والمطابخ وجميع احتياجات المنزل.



وتابعت: منذ انطلاقته كان ولايزال هدف مرزام تحويل عملية تشطيب وتأثيث البيوت والمساحات من تحد متعب إلى تجربة ممتعة عن طريق جمع المحترفين، وسيتيح المعرض للزوار فرصا للفوز بجوائز قيمة عند التسوق داخله، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تقدم سنويا وهي سيارة فولفو، بالإضافة إلى جوائز نقدية وأكثر من 10 جوائز قيمة مقدمة من الرعاة، لافتة إلى أن الشركات المشاركة ستقدم عروضا حصرية للزوار خلال مدة مشاركتها في المعرض.



وذكرت أن معرض مرزام يعمد الى جعل المعرض تجربة مريحة لجميع أفراد العائلة، فخصص مساحة خاصة للأطفال تحتوي على أنشطة تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة خاصة للأمهات المرضعات، حيث لاحظنا أن الزوار يقضون ساعات طويلة في المعرض ويكررون زيارتهم لعدة أيام، ولهذا يوفر المعرض مناطق للمطاعم والمقاهي لتوفير خيارات لاستراحة للزوار، مبينة تخصيص أجنحة للجامعات التي تدرس التصميم الداخلي والعمارة في الكويت لعرض مناهجها وأعمال طلابها.



ووجهت الشكر للرعاة والمشاركين، مثنية على دور الشركات الداعمة منذ انطلاقة مرزام في عام 2019، مع التركيز خاصة على زين – رائدة خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط – من الشركات التي اهتمت برعاية المعرض منذ نسخته الأولى تعود كراعي بلاتيني للمرة الرابعة.



وراعي مرزام البلاتيني شركة الوزان المتحدة التجارية صناع التجربة الفريدة والجودة العالية في مجال المطابخ والأبواب وخزائن الملابس وخزنات المجوهرات، بالإضافة الى معدات المطاعم والمقاهي، كما انضمت تكنو جيم العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال توريد معدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية التجارية والمنازل كراع بلاتيني لمعرض مرازام، فيما رحب مرزام بعودة بنك بوبيان كراع مصرفي حصري للمعرض للعام الثاني على التوالي والذي تميزت مشاركته العام الماضي بتقديم حزمة من الخدمات التمويلية لجميع احتياجات ملاك المنازل.



وتعود مجموعة الراي الإعلامية كراع إعلامي وستقود انطلاقة حملته الإعلانية من خلال منصاتها المتعددة، وسيارات فولفو الراعي الاستراتيجي للمعرض، متقدمة بشكر خاص للرعاة الذهبيين شركة أحواض الوسيط، لابونتا للمطابخ والخزائن من شركة ميداس وشركة فرح هوم.



ويستضيف مرزام النسخة الثانية من مسابقة قتيبة الغانم للتصميم، بالتعاون مع صناعات الغانم وصفاة هوم، وتركز على مهارات المصممين في الخليج.



وسيتم عرض التصاميم المرشحة في معرض مرزام، واعلان الفائز خلال ديسمبر.