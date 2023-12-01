وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



انتهت مؤسسة البترول الكويتية خلال الفترة الماضية من إجراء المفاضلات في قطاع الشؤون الإدارية منذ شهر أغسطس الماضي من دون الإعلان عن نتائجها حسب الفترة المتعارف عليها في القطاع النفطي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد الشواغر التي جرت لها المفاضلات أخيرا، ولم يعلن عن نتائجها في قطاع الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية وتحديد مسمياتها.



2 - عدد المرشحين لتلك الشواغر، مع ذكر الأسماء والمسميات الوظيفية لكل مرشح.



3 - جداول نظام الترقية للمفاضلات المذكورة محل السؤال والتي تشمل الأوزان الخاصة في كل معيار من معايير المفاضلة في اختيار المرشحين حسبما هو معمول في القطاع النفطي على الدرجة ال17 وأعلى.



4 - الأرقام الخاصة بكل مرشح على حدة، والمجموع النهائي لكل مرشح.