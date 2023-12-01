وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



لا شك أن عدم جاهزية وكفاءة المختبرات الحكومية وعدم تواجدها بالمنافذ الحدودية لفحص المواد الغذائية المستوردة يعرض المواطنين والمجتمع الكويتي بأسره إلى خطر استهلاك مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو قد تكون منتهية الصلاحية، أو مغشوشة، أو غير مخزنة في بيئة مناسبة أثناء عملية النقل مما يفقدها جودتها.



وبالتالي، فإن هذا الأمر سيتسبب في أمراض خطيرة تهدد حياة أفراد المجتمع وسيترتب على ذلك تفشي الإعلام السلبي مما يضر بسمعة الحكومة الكويتية وكفاءتها بالمحافل الدولية.



ايضا عدم القيام بفحص المواد الغذائية بالشكل والمستوى المهني المطلوب يعد من أهم أسباب تصنيف البنك الدولي المتأخر للكويت وانعكاس ذلك على بيئة العمل والتجارة عبر الحدود، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما نسبة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1151) في اجتماعه رقم (2017/33) المنعقد بتاريخ 2017/8/21 (مرفق)، والذي نص على قيام الجهات المسئولة عن الإفراج الجمركي للأغذية (الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت) باستخدام المختبرات المتنقلة المتوافرة لدى الإدارة العامة للجمارك لحين استكمال مختبراتها في الموانئ؟



(2) هل تفحص جميع المواد الغذائية المستوردة إلى الكويت عن طريق الأجهزة المتوافرة بالمختبرات أم فقط بشكل عيني؟



(3) ما آلية فحص المواد الغذائية في المنافذ الحدودية؟



(4) هل تفحص الفواكه والخضراوات والتمور المستوردة من الدول الخليجية والعربية للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الحشرية، علما بأن بعض الدول العربية تستخدم مياه الصرف الصحي في زراعة المنتجات الغذائية؟



(5) يرجى تزويدي بإحصائيات بعدد الفحوصات التي أجريت في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع تبيان أنواع المواد الغذائية التي فحصت وقبلت أو رفضت من بداية تطبيق الفحوصات وحتى نهاية ديسمبر 2021.



(6) ما مدى جاهزية مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية الحالية في المنافذ الحدودية؟ يرجى بيان أعداد المختبرات الحدودية وأماكن توزيعها وأوقات عملها.



(7) عدد الكوادر الفنية التي تعمل في مجال فحوصات المواد الغذائية والمؤهلات العلمية للعاملين فيها وسيرهم الذاتية.



(8) عدد جميع العاملين بمختبرات فحص الأغذية وجنسياتهم.



(9) إحصائية بعدد الأجهزة المستخدمة لفحص المواد الغذائية وأنواعها وتواريخ شرائها وصلاحيتها وعقود وتواريخ صيانتها وتقارير وتواريخ معايرتها.



(10) هل توجد شهادات كفاءة لدى مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية تمكنها من إجراء عملية فحص المواد الغذائية مثل الأيزو (17025)؟



(11) هل يجوز الاعتماد على النتائج الصادرة من مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية في حال عدم وجود الشهادات المشار إليها أعلاه حسب المعايير والاتفاقيات الدولية؟



(12) هل استعنتم بالمختبرات المتنقلة المتوافرة لدى الإدارة العامة للجمارك لحين استكمال مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية بناء على ما جاء في القرار الوزاري رقم (1151) في اجتماعه رقم (2017/33)؟