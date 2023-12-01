صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق علي المجادي الذي حدثنا عن بداياته البحرية وأنواع الأسماك الحاضرة الآن، وأفضل أماكن تواجد حبيب الملايين السبيطي وييمته المفضلة والترديعة الصحيحة لصيده، وأماكن تواجد الهامور وأفضل ييمة للچنعد وما أفضل أماكنه، ومتى يكون موسم الشيمة وأين تتواجد، كما اطلعنا المجادي على وقت حضور سمكة النقرور، وأفضل أوقات صيد الشعم الأصفر والأزرق والأبيض، ولماذا سمكة النويبي تفضل العمق وأكثر الأماكن التي تتواجد بها، وما أوقات وألوان الجق والأماكن التي يستخدم بها، ومعلومات ونصائح بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار، فإلي التفاصيل:

في البداية يقول الحداق علي المجادي إن مهنة صيد الأسماك، مهنة قديمة تمثل للكثيرين حرفة ومصدرا للرزق، ولكنها باتت اليوم هواية يمارسها البعض في وقت فراغهم، للاستمتاع بالهواء الطلق والتأمل في الطبيعة والبعد عن ضغط العمل وزحمة الحياة، وهواية الصيد مدرسة تربوية تهذب النفس البشرية وتعلمها الصبر والمثابرة والهدوء وتحسن من الحالة المزاجية، وتساعد على الانعزال عن ضغوط الحياة المستمرة والمشكلات الحياتية، وتحسن الحالة الذهنية، وتقضي على رتابة الحياة، وتسهم في إكساب الفرد العديد من الأخلاقيات الحياتية، وأولها إيقاظ الضمير من خلال إعادة صغار السمك إلى الماء في حالة صيدها للحفاظ على الثروة السمكية، وإيمانا بقيمة وأهمية الحياة المائية.



الأسماك الحاضرة الآن



ويضيف المجادي: بديت الصيد في عام 2013 وتعلمت من أصدقائي هواية الحداق وبديت أتعلم طريقة الترديع والموادع وأنواع الييم حق كل سمجة وأفضل أوقات الصيد، وأغلب الأماكن التي كنا نذهب إليها هي الحيشان وأم المرادم والطبعانات، والسمچة متواجدة في جميع محيط البحر على سبيل المثال اليوم طلعت بحر صدت نويبي يمكن ترجع على نفس القوعة ما تصيد نفس السمجة يمكن تصيد سمجة ثانية والرازق الأول والأخير رب العالمين وبالنسبة للسمچة المتوافرة حاليا هامور، بالول، نويبي، شعم، سبيطي، مزيزي، فسكر، عندق، ينم، قرقفان، بطان، مجوه، وحر شماهي چنعد، يميام، صبور، باسي، نهاش.



السبيطي ترديعته طفاحي



ويتابع المجادي: سمچة السبيطي من الأسماك الذكية جدا وتتواجد في الأماكن الهادئة والأسياف وفي الأعماق القليلة وأفضل ييمه له الطعم الحي أو العجينة ومصارين الدجاج والروبيان وسلس وميد وأوقات صيده تكون حسب المكان لأن في أماكن يبي سجي وأخرى يبي ثبر والترديعة طفاحي أو ترديعة بلد خراري الميدار يبعد عن بلد باع وفالكم الاقرع.



موسم الهامور



ويضيف المجادي: الهامور سيد المائدة ويتفاخر الحداقة بصيده وأفضل طريقة له الدرية وهي مكونة من خيط حجم 140 - 160- 180 وتحطون له ميدار واحد ركة بطول ذراع كامل بعدها تحطون البلود وصيده عن طريق القبقب اذا ما حصلتم قبقب تحطون اي سمچة محاياة وأماكن تواجد الهامور الأماكن الصخرية أو الطبعانات وهذا وموسمه وبالنسبة للجنعد ييمته الأساسية الحمام وخيطك يكون «مسيم» عشان ما يقص عليك الخيط تستخدم 3 ميادير، ميدار عادي يركب بخشم السمجة ميدارين تربل يركبون بجلد سمچة الحمامة وصيده يكون عن طريق التشخيطو أماكن تواجد الچنعد الجزر.



الشيمة تتكاثر في الربيع



ويقول المجادي: سمچة الشيم موسمها شهر أبريل وتتواجد من خور عبدالله الى خور الصبية وأكثر شي تحصلها في جون الكويت وتعتبر سمچة الشيم من الأسماك القاعية وتتكاثر في الربيع بين مارس ويونيو ويتم صيدها بواسطة الخيط والشبك، النقرور يبي ييمة حية مثل الروبيانة ويبين بالركسة والطبعانة وبر غضي ونكلس والحيشان وموسمه من شهر مارس لغاية يونيو وايضا يحضر بشهر أكتوبر وحضوره خلال شهر سبتمبر قليل.



الشعم الأبيض مكانه الرق



ويضيف المجادي: أفضل أوقات صيد الشعم الأصفر والأزرق في الشتاء والييمة عجينة او شريب ومصران دجاج وصلاخة وربيانة وأماكنه الدفان الرشدان الحيشان وتحت جسر جابر وجنوب الفنطاس وبوالحصاني والزور، الشعم الأبيض أكثر أماكنه الرق وصوب الصخر، وبالنسبة للنويبي يبي العمق وييمته المفضلة الصلاخة والروبيان والزوري والعومة، ومكانه الحيشان وتحت جسر جابر والركسة وعوهة، وفي شهري يناير وفبراير تحتوي على البيض «الحبول» وأكثر الحداقة يحبون صيده بهذه الأوقات.



أوقات وألوان الجق



وأكد ان الجق له ألوان وكل لون له وقت معين وأوزان مختلفة وله أماكن ولازم تختار اللون الذي يناسب الوقت اللي ناوي تستخدم الجق فيه مثلا لون غامج باليل وفي النهار تقدر تستخدم كل الأوان تقريبا والسمكة تنوع لها بالألوان لما تشوف أي لون تضرب عليه ولها حسبة بجرة الماية حمل او فساد وأهم شي ان الجق ينزل للقوعة وما تكون جرة الماية ترفع الجق والأماكن التي فيها الرق لازم تكون غزيرة عشان يعطيك الجق أداء يعني سبحته وحركته تكون مثل الطعم الحي.



ختامية



واختتم المجادي قائلا: اكثر شي يضايقني في البحر رمي المخلفات من العلب والأكياس الفارغة والمشابك والقراقير، ناهيك عن التلوث الذي دمر بحرنا، وأنصح إخواني الحداقة بارتداء سترات النجاة وعدم الاستهتار وإزعاج الآخرين وقت استمتاعهم في هواياتهم والتأكد من حالة الطقس والتشييك علي الطراد بالكامل قبل الطلعة من النزافة والسيدات وجميع ما يخص سلامتك، وربي يحفظ الجميع ويوفقهم بالصيد الطيب.





