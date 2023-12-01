القاهرة - محمد سامي



عقد رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب اجتماعين في الساعات القليلة الماضية، الأول مع أعضاء لجنة تخطيط قطاع الكرة لمناقشة أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة عدم التركيز لدى بعض عناصر الفريق، تلاه اجتماع آخر مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر بحضور مدير الكرة خالد بيبو، وشدد الخطيب على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها، وخلق دوافع جديدة وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازه الفني. هذا، وغادر الفريق أمس على متن طائرة خاصة إلى العاصمة التنزانية دار السلام واكتفى بخوض مران خفيف بعد الوصول استعدادا لمواجهة يانغ افريكانز في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا المقررة مساء غد السبت في تمام السابعة مساء بتوقيت الكويت. وفي نفس الجولة والتوقيت، يلاقي ممثل مصر الآخر في دوري الأبطال فريق بيراميدز مضيفه نواذيبو الموريتاني. ومحليا، تمكن الزمالك من تكريس العقدة لنادى مودرن فيوتشر بعد فوزه عليه 2-0 في الجولة السابعة وهو الفوز الخامس للأبيض في إجمالي 5 مواجهات جمعت بينهما منذ صعود فيوتشر إلى دوري الأضواء، وذلك رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 12 نقطة. إلى ذلك، تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة بـ 3 لقاءات، أولها في الخامسة مساء بتوقيت الكويت وتجمع إنبي والمصري البورسعيدي، وفي الميعاد نفسه يستضيف الداخلية نظيره بلدية المحلة، وأخيرا يلعب البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء.