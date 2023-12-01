آلاء خليفة

بحثت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح وبحضور رئيس المكتب الثقافي في واشنطن د.نايف الشمري، مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع عبدالرحمن القعيط، عددا من الموضوعات الخاصة بالشأن الطلابي ومدى أهمية طلاب وطالبات الولايات المتحدة الأميركية لدى السفارة والمكتب الثقافي.



هذا، وأبدت السفيرة والمكتب الثقافي الرغبة في مشاركة جميع القوائم الطلابية في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية القادم وضمان جودة ونزاهة العملية الانتخابية للانتخابات الطلابية.



وفي هذا الصدد، ثمنت السفيرة الزين الصباح جهود الهيئة التنفيذية على سعيهم واستشعارهم مسؤولياتهم في ما يخص الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، موضحة أهمية وضع واعتماد خطة إصلاحية بإشراك جميع الجهات ذات الصلة.