أكد مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة د.فهد الغملاس أن الكويت من أكثر دول العالم تميزا من حيث تشخيص وعلاج فيروس العوز المناعي البشري (إيدز).



وقال الغملاس، في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال الذي أقامته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، إن الهدف من الاحتفال هو التواصل مع المجتمع لتوجيه رسالة إعلامية حول المرض من الناحية الوقائية والعلاجية بإلقاء الضوء على سبل الوقاية والتشخيص السريع.



وأوضح أن الفعالية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي إلقاء الضوء على سبل الوقاية والعلاج والتعامل مع الوصمة المجتمعية وأخيرا التشخيص المبكر مؤكدا الحرص على التعامل مع المرضى بسرية واحترام شديدين.



وأشار إلى أهمية إدراج المرضى في المجتمع ومراعاة عدم المغالاة في الخوف منهم لأن «الإيدز من الأمراض التي يتم التعامل معها بأحدث سبل الوقاية والعلاج وبالتالي لا يوجد خوف من وجود المرضى بيننا في المجتمع».



وشدد الغملاس على أهمية التشخيص المبكر والعلاج الكامل للمرضى، مبينا أن «الكويت تواكب دول العالم إن لم تتفوق في هذا المجال» لاسيما للنساء الحوامل المصابات حيث تقل نسبة انتقال المرض إلى الأجنة عن 1% فضلا عن توفير سبل العلاج والوقاية لتحجيم الفيروس وتقليل مستوى المرض.



وذكر أن وزارة الصحة تذخر بأطباء واختصاصيين في مجال تشخيص وعلاج المرض على أعلى المستويات وتحرص على التدريب المهني والتعليم الطبي المستمر.