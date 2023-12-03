أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي.



وجاء في القرار:



مادة 1



تُشهر الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة، ويُنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



ونص ملخص النظام الأساسي على:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية المنتجين الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:



نشر ثقافة الأوبئة الحيوانية والوعي الوبائي والتوعية منها للسيطرة على الأمراض واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيواني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية، عمل منصة للمربين والمنتجين في توجيههم بما يتناسب مع المصلحة العامة في مجال تربية الحلال والإنتاج والأمن الغذائي، التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في إقامة المزادات وعروض المزاين لنشر هذا النشاط والموروث في المهرجانات بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون، عمل احصائيات في أعداد مربي الثروة الحيوانية وأعداد الحلال وتزويدها للجهات المختصة في حال طلبها، التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ودعم الأعلاف والمحافظة على الأمن الغذائي ومربي الثروة الحيوانية، توعية المواطنين في توفير الأعلاف وزيادة الإنتاج للثروة الحيوانية للحفاظ على الأمن الغذائي عن طريق عمل فيديوهات أو بروشورات أو مجلات أو مطويات أو مطبوعات عن الثروة الحيوانية، المساهمة في زيادة الثروة الحيوانية والإنتاج لدعم الاهتمام بالثروة الحيوانية لتوفير الأمن الغذائي.



الأعضاء المؤسسون:



٭ محسن محماس محسن المطيري



٭ خالد هليل نهار العنزي



٭ عبدالله حمود معيفن فهد



٭ عبدالله مبارك عبدالله الحقان



٭ حمدان زايد دواس العجمي



٭ محمد صالح ضافر العجمي



٭ بندر مشعل سعيد المطيري



٭ خالد محمد خالد السبيعي



٭ ناصر مضحي حسن الحربي



٭ سعيد مشعل سعيد المطيري



٭ زايد حمدان زايد العجمي



٭ يوسف عبدالله مبارك الحقان



٭ جمال مفلح مشعل المطيري



٭ سالم فالح هامل العجمي



٭ نواف نشمي عليان الحربي



٭ هادي فالح هامل العجمي



٭ فوزي غازي زايد المطيري



٭ حزام برجس عبدالله المطيري



٭ فهد مبارك مسند المطيري



٭ منصور عوض غزاي المطيري



٭ محسن محمد حسين المطيري



٭ مشاري محمد حسين المطيري



٭ محمد بركة غازي المطيري



٭ محمد عواض ساري المطيري



٭ سلطان حمود إبراهيم العيبان



٭ خالد سهيل محمد المطيري



٭ جمال حمدي محمد الحربي



٭ مانع فهد ناصر العجمي



٭ حسين حمدان زايد العجمي



٭ فايز ناصر سند الغضوري



٭ نايف متعب خشمان الحربي



٭ رباح مياح خشمان الحربي



٭ فلاح شجاع سعيد الحربي



٭ محمد مناور صليبان الصقعبي الحربي



٭ مشاري مناور صليبان الصقعبي الحربي



٭ عبدالله فليح شجاع الحربي



٭ راشد مليح علي الرشيدي



٭ مشعل مفرح عيد الخيوطي الحربي



٭ عزيز حمدي محمد الحربي



٭ بدر عوض الضويط الحربي



٭ فيصل عبيد جديع العجمي



٭ عاصي فالح جديع الهاجري



٭ سعود عبدالله هلال الحميدي



٭ سلطان عيد مناور الخيوطي الحربي



٭ عبدالله جماد حمدي الحربي



٭ صالح سعد عماش الحربي



٭ مفرح عيد مناور الخيوطي الحربي



٭ عبدالرحمن جمال حمدي الحربي



٭ عبدالله نشمي عليان الحربي



٭ عايض غالب سمير المطيري



٭ أحمد محياء دلاج العيباني



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.