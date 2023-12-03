ناصر العنزي - يحيى حميدان



وجه برقان «ضربة قاسية» للسالمية بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين مساء أمس على ستاد محمد الحمد، ليصل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم ليلاقي التضامن في الدور الثاني. وتعد هذه النتيجة أولى المفاجآت في النسخة الحالية من البطولة الغالية، إذ يحتل «الذهبي» المركز الرابع قبل الأخير في دوري «زين» للدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، فيما يحتل «السماوي» المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة ولم يخسر في مبارياته الأربع السابقة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم برقان بهدف نظيف سجله عبدالهادي خميس بعد اختراقه للدفاع السلماوي وسدد الكرة في مرمى الحارس سعود القناعي (12)، وهذا التقدم لـ«الذهبي» جاء عكس مجريات النصف الأول من المباراة، الذي سيطر عليه السالمية بصورة اكبر وحاول في أكثر من مناسبة هز الشباك لولا استبسال مدافعي برقان وحارس المرمى مشعل الرشيدي، وسجل السالمية هدفا عن طريق السنغالي اوسينو سيزار ولكن ألغاه الحكم سعود السمحان بداعي التسلل (27)، وشهد الشوط الأول 3 تبديلات مبكرة، حيث خرج السنغالي ماليك سيسيه للاصابة ودخل عوضا عنه البرازيلي كلاودير جونيور في برقان، وأجرى مدرب «السماوي» محمد المشعان تبديلين بعدما زج بفواز عايض وإيساكا بدلا من معاذ الأصيمع وعثمان الدوسري، ولم تتغير النتيجة عند نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، ضغط «السماوي» بقوة على مرمى برقان الذي تراجع لاعبوه لتأمين منطقتهم الدفاعية، ونجح برقان عبر الكرات الطويلة من خطف الهدف الثاني عن طريق عبدالهادي خميس بعد مجهود مميز منه وتمكن من الهروب من زيد زكريا ووضع الكرة في الشباك مستغلا تقدم الحارس سعود القناعي (62).



وفي المباراة الثانية تغلب التضامن على الصليبخات بهدف نظيف سجله جيوفاني غوميز من ركلة جزاء ٣٧، وشهدت المباراة التي ادارها الحكم عبدالله جمالي اشهار بطاقة حمراء للاعب الصليبخات محمد الفضلي ٤٩.