وضع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم برشلونة حدا لصيام طويل عن التسجيل بهدف حاسم هذا الأسبوع، في توقيت مشؤوم لفريقه أتلتيكو مدريد الذي يزور العاصمة الكاتالونية اليوم في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.



سجل المهاجم البرتغالي الشاب ابن الـ 24 عاما المعار من أتلتيكو هدف الفوز أمام بورتو البرتغالي 2-1 ليسهم في بلوغ برشلونة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خروجين مذلين تواليا من دور المجموعات، ما منحه الثقة قبل استقباله فريقه السابق.



يبدأ بطل إسبانيا عطلة نهاية الأسبوع متخلفا بفارق أربع نقاط عن المتصدر ريال مدريد ويتساوى مع أتلتيكو، لكن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لديه مباراة مؤجلة.



ويأمل مدرب برشلونة أن يساعد هدف الفوز الذي سجله فيليكس والوصول إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا النادي على تغيير الأداء.



من ناحيته، يسعى أتلتيكو لمتابعة سلسلة انتصاراته حيث فاز في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.



جيرونا يرفض التوقف



قلب جيرونا تخلفه بهدف نظيف حتى الدقيقة 82 أمام ضيفه فالنسيا الى فوز متأخر 2-1، ورفع جيرونا رصيده إلى 38 نقطة.



والفوز هو الثاني عشر لجيرونا الذي يقع بمقاطعة كاتالونيا في 15 مباراة، ليحقق بالتالي افضل انطلاقة له في تاريخه.



افتتح فالنسيا التسجيل بواسطة أوغو دورو (57)، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين متأخرين عبر المهاجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني (37 عاما) الذي دخل في الدقيقة 75 (82 و88).