علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على طرح ممارسة تشغيل وإدارة وتحسين خدمات التدريب وصيانة وتطوير مبنى ركاب T4 في ممارسة محدودة على 5 شركات عالمية.



ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها «الأنباء»، فمن المقرر أن تطرح الممارسة على الشركات التالية: «تاف» التركية، و«جي أم آر» الهندية، وشركة «فرابورت» الألمانية وشركة «دبلن» الأيرلندية، وشركة انشيون الكورية، ويأتي ذلك بعدما كانت القائمة تتضمن في وقت سابق نحو 6 شركات، وهي الشركات المذكورة آنفا، بالإضافة إلى شركة «ميونخ» الألمانية.