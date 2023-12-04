نظّم جهاز المسؤولية الطبية ورشة عمل «قضايا الأخطاء الطبية» بالتعاون مع المجلس الطبي العام البريطاني ممثلا بالقاضي ليزلي كوثبرت المتخصص في قضايا الأخطاء الطبية التي جاءت في إطار السعي المستمر لتعزيز وتطوير معايير الرقابة الصحية في البلاد.



وقال الجهاز، في بيان صحافي، ان الورشة التي استمرت 3 أيام تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات القانونية والطبية بين المملكة المتحدة والكويت خاصة فيما يتعلق بالتحقيق في الأخطاء الطبية، إذ يعد القاضي كوثبرت شخصية بارزة وصاحب سجل طويل ومميز في مجال التحقيقات في القضايا الطبية. وأضاف أن الورشة تناولت عدة مواضيع منها تحليل حالات الأخطاء الطبية وتحسين إجراءات التحقيق وتفادي حالات الانحياز المختلفة وتبادل الآراء والتجارب بين الخبراء القانونيين والأطباء المتخصصين المشاركين في لجان جهاز المسؤولية الطبية الكويتي والمجلس الطبي العام البريطاني.



ونقل البيان عن رئيس الجهاز الشيخ د.سلمان الخليفة ان هذه الورشة جاءت في إطار التفاهم الثنائي والتعاون المشترك بين المجلس الطبي العام البريطاني وجهاز المسؤولية الطبية في الكويت، مما يبرز أهمية تبادل الآراء والخبرات والتجارب في هذا المجال. ووفق البيان، استعرض كوثبرت عددا من القضايا البارزة التي شهدتها المملكة المتحدة، لافتا إلى التحديات والجوانب التي لابد من التركيز عليها أثناء التحقيق. ويعتبر المجلس الطبي البريطاني الذي تأسس عام 1858 هيئة تنظيم ورقابة طبية مشهورة على مستوى العالم ويتمتع بسمعة مرموقة ويلعب دورا حاسما في بريطانيا في منح الرخص للأطباء وتنظيم التعليم الطبي والتحقيق في الشكاوى ضد ممارسي المهن الطبية ويمتد تأثيره على مستوى دولي من خلال التعاون مع السلطات الطبية في جميع أنحاء العالم.



ويعد جهاز المسؤولية الطبية في الكويت الجهة المسؤولة عن إبداء الرأي الفني في جميع الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية.