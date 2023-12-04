عبدالكريم العبدالله



استضاف قسم العلاج الطبيعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان مدير أكاديمية «فودر الأوروبية» الخاصة بتخصص التورم الليمفاوي د.تيم برعاية مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د.إبراهيم الكندري ورئيس الهيئة الطبية د.جاسم البراك، وينوب عنه د.سالم الشمري.



وقالت رئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان هناء الخميس انه تم عقد ورشة تدريبية لاختصاصيي العلاج الطبيعي بالمركز حول كيفية علاج حالات التورم الليمفاوي، وحصل من خلالها كل اختصاصي على «تصريح دولي» لعلاج تلك الحالات بعد اجتياز الامتحان.



وذكرت الخميس أن هذا التخصص يعتبر أحد التخصصات الدقيقة بتخصص العلاج الليمفاوي، مشيرة إلى أن قسم العلاج الطبيعي بالمركز هو الوحيد الذي يستقبل ويتابع التطورات العلاجية لمرضى التورم الليمفاوي من خلال تحديد يوم بالأسبوع لمتابعة القياسات لمرضى التورم الليمفاوي.



وأشارت إلى أن اجتياز اخصائيي العلاج الطبيعي هذه الدورة والامتحان وعددهم 18 يعود بالنفع والفائدة على مرضى التورم الليمفاوي، حيث يحرص القسم باستمرار على تسجيل احصائيات سنوية لمرضى التورم الليمفاوي منذ 2016، والتي تزداد سنويا نتيجة الوعي الصحي، والتي بلغت حتى نهاية هذا العام 437 حالة.



ولفتت إلى انه تم ايضا على ضوء ذلك عقد مناقشة علمية مع أطباء جراحة الأورام بحضور استشاري جراحة الاورام د.مدحت عطيفة وأطباء الأوعية الدموية انتهت برفع توصيات سيتم رفعها ضمن سياسة العمل لقسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان.