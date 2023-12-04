عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية الموعد النهائي لتسليم العمل للمعلمين والمعلمات الجدد في المدارس يوم الخميس 14 الجاري.



وقالت وكيلة التعليم العام حصة المطوع، في كتاب وجهته للوكيل الاداري وتلقت «الأنباء» نسخة منه: نود أن نحيطكم علما بأن آخر موعد لتسليم العمل لأعضاء الهيئة التعليمية (كويتي/ غير كويتي) في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024 سيكون يوم الخميس 14 الجاري.



من جانب آخر، أعلن وكيل القطاع الاداري بالتكليف بوزارة التربية فيصل الجطيلي أن هناك إداريين ومعلمين وافدين على كفالة وزارة التربية ليس لديهم اقامات سارية.



وقال الجطيلي، في كتاب وجهه لوكيل وزارة التربية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، إنه وردت إلينا مخاطبات رسمية من وزارة الداخلية بما يفيد بوجود مجموعة من الموظفين (الإداريين والمعلمين) الوافدين على كفالة وزارة التربية ليس لديهم اقامات سارية حتى تاريخه، وبناء على مرسوم رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب فإنه ينص على: يحظر إيواء او إسكان او استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة. وبناء على المرسوم، فإنه يعتبر مخالفا لقانون الإقامة، مما يعرقل الدورة المستندية القانونية لعدم تسوية أوضاعهم.



ويرجى التعميم على الوكلاء المساعدين في جميع قطاعات الوزارة بضرورة التأكد من صلاحية تاريخ الإقامة ومطابقتها مع الإجراءات القانونية الصحيحة.



وفي حال وجود أي موظف وافد مخالف لقانون الإقامة يرجى التكرم بمخاطبة قسم الجوازات ـ إدارة الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعهم.