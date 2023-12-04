عبدالله الراكان



ضماناً لحسن سير العمل، وحرصا على تنظيم الاجتماعات التمهيدية الخاصة بالمناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها وزارة المواصلات، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا يحدد ضوابط عقد الاجتماعات التمهيدية كالآتي:



أولا: في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة عقد اجتماع تمهيدي للاستفسارات في شأن مناقصة أو ممارسة أو مزايدة يجب أن يتضمن الإعلان عن الطرح موعد ومكان الاجتماع التمهيدي ليحضره من يرغب ممن قاموا بشراء وثيقة المناقصة أو الممارسة أو المزايدة.



ثانيا: يقتصر حضور الاجتماع التمهيدي على ممثلي الشركات والمؤسسات ممن سبق لهم شراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصات أو الممارسات أو المزايدات المطروحة من وزارة المواصلات بهدف الرد على الاستفسارات والاستيضاحات المقدمة منهم بخصوص تنفيذ بنود العقد، وعلى ممثلي تلك الشركات والمؤسسات تقديم إيصال سداد الرسم المقرر مع كتاب من قبل الشركة أو المؤسسة يفيد تفويضهم بحضور الاجتماع التمهيدي.



ثالثا: كل ما يدون في محضر الاجتماع التمهيدي يعتبر جزءا لا يتجزأ من وثيقة المناقصة أو الممارسة أو المزايدة ويسري في مواجهة مقدمي العطاءات، كما يجب تعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع المناقصين قبل موعد إقفال العطاءات بوقت كاف ونشر ما انتهى اليه الاجتماع التمهيدي في الموقع الإلكتروني للوزارة دون تحديد مصدر الاستفسار أو التساؤل.



رابعا: الالتزام بأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 30 لسنة 2017 وتعميمي وزارة المالية 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء ورقم 1 لسنة 2023 في شأن المزايدات في الجهات العامة.



خامسا: الالتزام بكل الوثائق والشروط العامة والخاصة للمناقصة أو الممارسة أو المزايدة التي تم طرحها ومراجعتها والموافقة عليها من الجهات الرقابية وزارة المالية - إدارة الفتوى والتشريع - الإدارة القانونية.



سادسا: عدم إجراء أي تعديلات على وثيقة الشروط العامة والخاصة للمناقصات والممارسات والمزايدات التي سبق مراجعتها من الجهات الرقابية، وفي حالة وجود ضرورة قصوى تستوجب إضافة أي تعديلات على تلك الشروط، فانه يتعين في هذه الحالة الرجوع إلى تلك الجهات لأخذ موافقتها على التعديلات المطلوبة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع إعطاء الموضوع صفة الاستعجال تلافيا لأي تأخير في الطرح يترتب عليه التأخر في توفير الخدمات المطلوبة أو التأثير على الإيرادات المالية لوزارة المواصلات.



سابعا: عدم إدراج أعباء إضافية في شروط المزايدات يترتب عليها تكليف المزايد القيام بتنفيذ أعمال في المرفق المطروح في المزايدة، والتي قد تحمله أعباء مالية إضافية ينعكس مردودها سلبا على الإيراد.