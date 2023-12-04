وافقت لجنة المرافق العامة في اجتماعها امس على اقتراح النائب داود معرفي بشأن نقل تبعية الحدائق العامة للجمعيات التعاونية.



وقال عضو اللجنة النائب د.محمد المهان، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت على المقترح بالتنسيق مع الجهات الرقابية في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.



وأضاف المهان أن هذا المقترح سيسهم في منح خدمات متنوعة لأهالي المناطق العامة بشكل عام وأهالي المناطق الجنوبية بشكل خاص، نظرا لما تفتقده هذه المناطق من خدمات.



وذكر أن المقترح يوفر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ويمنح لهم مساحات لإقامة مشاريعهم الخاصة بقيمة رمزية دون أن يتكبدوا أموالا طائلة.



وبين أن المقترح يهدف كذلك إلى الاستعانة بخدمات المتقاعدين على حسب التخصص في خدمات الحدائق ويتماشى مع ما تقدمه من مقترح بتعيين المتقاعدين على بند المكافآت في جميع مؤسسات ووزارات الدولة دون المساس براتبه الأساسي.



وثمن المهان دور وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود لنزوله الميدان بشكل متكرر الفترة الماضية ما أسهم في افتتاح «بوتيك 33» والأسر المنتجة التي تتسلم إعانات من وزارة الشؤون والمقاهي الشعبية، معلنا عن افتتاح حديقة الوفرة خلال الفترة المقبلة.



واختتم المهان تصريحه بقوله إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



وفي هذا السياق، ثمّن النائب داود معرفي موافقة لجنة المرافق العامة، خلال اجتماعها أمس، على الاقتراح برغبة الذي تقدم به في شأن نقل تبعية الحدائق العامة من الهيئة العامة للزراعة إلى الجمعيات التعاونية.



وبين معرفي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أنه تم تكليف هيئة الزراعة بوضع الصياغة النهائية لموضوع الاقتراح بالشكل المناسب لمنح بعض الصلاحيات للجمعيات التعاونية وفرض بعض الالتزامات بما يتوجب على الجمعيات القيام به.



وقال معرفي إن هذه الحدائق ستكون لها فوائد اجتماعية واقتصادية ورياضية تتمثل في زيادة التواصل بين رواد الحدائق، وتوظيف المتقاعدين والطلبة بوظائف جزئية، فضلا عن الفوائد النفسية للعوائل والأطفال بعد قيام الجمعيات التعاونية بتطوير هذه الحدائق.



ولفت إلى أن المقترح سيؤدي إلى خلق فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية المرخصة بأن تكون لهم نقاط بيع لمنتجاتهم.



وأوضح أن المقترح سيحقق أيضا دخلا جديدا للجمعيات التعاونية بعد الحصول على موافقات البلدية والتجارة على تنظيم فعاليات في هذه الحدائق.



وأفاد معرفي بأن المقترح يتضمن إيجاد غرفة متعددة الأغراض في الحدائق العامة يمكن أن تستخدم كدواوين أسبوعية للمتقاعدين أو تجمعات للنساء أو لعمل دورات تدريبية للنشء وغيرها من الأمور التي تعود بالفائدة على المجتمع.



وبين أن المقترح يتضمن التشجيع على الرياضة من خلال إيجاد مضمار لممارسة الرياضة لكبار السن، بالإضافة إلى إيجاد نقاط بيع جديدة للمنتجات الزراعية الكويتية.



وأضاف أنه قدم عرضا مرئيا عن المقترح في اجتماع اللجنة، مبينا أن المقترح حظي بقبول أعضاء اللجنة وكذلك ممثلي وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للزراعة واتحاد الجمعيات التعاونية.



وأعرب معرفي عن أمله في ترجمة المقترح على أرض الواقع في وقت قريب بعد وضع اللمسات الأخيرة ما بين اتحاد الجمعيات التعاونية وهيئة الزراعة.