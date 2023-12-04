طالب مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد الوزراء بضرورة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية أو من يمثلهم وذلك احتراما لمجلس الأمة والنواب.



وطالب الزيد سمو رئيس مجلس الوزراء بأن يقف على هذا الأمر وأن يراجع وزراءه ويقف على أسباب عدم حضورهم للجان البرلمانية.



وقال الزيد إن اجتماع لجنة الميزانيات كان مكتمل الحضور بجميع أعضائها وبجميع قيادات وزارة التربية، معربا عن أسفه من عدم حضور وزير التربية ووزير التعليم العالي أو من يمثله من مكتبه لينقل آراء اللجنة إليه.



ولفت الزيد إلى أن عدم حضور الوزير يعطي انطباعا بأن هذا الوزير لا يحترم مجلس الأمة، مؤكدا أن «هذا أمر لن نقبل به أبدا».



وأضاف ان الاجتماع كان مقررا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية الذي يعتبر أحد أهم الحسابات الختامية كونه يمثل ثاني أكبر ميزانية في الدولة بعد وزارة الصحة بقيمه تصل إلى 2.2 مليار دينار



وقال الزيد إنه «رغم حضور أركان وزارة التربية بالكامل لكن جميعهم بالتكليف منذ فترة قريبة ولا يعلمون عن طلبات اللجنة من الوزارة التي سبقت توليهم مناصبهم».



وأوضح أن لجنة الميزانيات في المجلس المبطل كلفت وزارة التربية بتوفير بعض المعلومات والتقارير عن المدارس المؤجرة ورفع الرسوم وبعض التكليفات المتعلقة بوزارتهم، مبينا انه «عندما سألنا القيادات الذين حضروا اليوم (أمس) قالوا لا نعلم شيئا عن هذه التكليفات كوننا جددا في هذه المناصب».



وأكد الزيد أنه كان على وزير التربية ان يعطي انطباعا بسلوكه أنه يحترم مجلس الأمة وإرادة الأمة وممثليها.



وأضاف الزيد متسائلا «ان كنت حاضرا لاجتماع آخر، فلماذا تعطي الاجتماع الآخر أهمية أكثر من اجتماعنا اليوم (أمس)»، مؤكدا أن هذا التصرف من هذا الوزير غير مقبول.