أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري أن كل الأمور التي تخص تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تسير بشكل سليم وعلى الطريق الصحيح، مبينا أن قانون زيادة الحد للمعاشات التقاعدية صدر وتم نشره في الجريدة الرسمية.



وأوضح المويزري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، انه عقد اجتماعات عدة بشكل فردي مع وزير المالية فهد الجارالله وبعض الجهات المختصة من أجل القوانين المتعلقة بالقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة بالأولاد.



وأكد أن «الأمور تسير بالطريق الصحيح إلى هذا اليوم مثلما يحتاج الشعب ولتحقيق أول هدف وهو تحسين ظروف المعيشة للمواطنين».



وشدد المويزري على أن تحسين الظروف هو حق للشعب الكويتي لا أحد ينازعهم فيه، مبينا أنه كرئيس للجنة المالية فإن أهم شيء هو تحقيق هذه المطالبات للشعب الكويتي سواء بقانون من مجلس الأمة أو بقرار من مجلس الوزراء، فالمهم هو أن تصدر هذه القوانين لتحسين ظروف المواطن المعيشية.



وأكد أنه يجري العمل على ترتيب شرائح المتقاعدين المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات وأيضا من هم مدرجون في الباب الخامس.



وقال انه لا يمكن أن يقبل باستمرار معاناة أي مواطن أو مواطنة ولا أن يتعرض أي فئة من فئات الشعب للمعاناة المعيشية.



وأوضح المويزري أنه بعد لقائه القادم مع وزير المالية وبعد الانتهاء من جميع الملاحظات المتعلقة بتحسين ظروف المواطنين الكويتيين، سيتم عقد اجتماع رسمي في اللجنة المالية وبعدها الامور ستسير وفقا لما يريده الشعب الكويتي.



وتمني المويزري الشفاء العاجل لوالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظة الله ورعاه، شفاء لا يغادر سقما.