وجـه النائب حمد العبيــد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضــي جاء كما يلي:



نمى إلى علمي أن الوزارة قلصت مسؤوليــات إدارة الخدمـــات الصحية لكبــار السن بعد أن كانت المظلة الصحية ونقطة الارتباط التي تشرف وتنسق جميع الجهود الصحية الخاصة بكبار السن على جميع المستويات حتى تتوحد الجهود حول نظام صحي شامل للمسنين ومميز وصديق للمسن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة أن الإدارة المذكـــورة أعـــلاه أصبحت تحت مظلة الوكيــل المســــاعد لشـؤون الرعايـة الصحيــة؟ وهـــل درست الوزارة هذه الخطوة قبل اتخاذها؟ إذا كان الرد الإيجاب فيرجـى تزويدي بخطة الوزارة في هذا الشأن.



2 ـ ما مدى تأثير هذا الدمج على المسنين سواء بالسلب أو بالإيجاب؟



3 ـ هل يوجد لدى الوزارة خطة لتعديل الوضع الخاص بالمسنين من تخصيص إدارات ونظام عمل مدروس ومحكم يسهل على المسنين إجراءاتهم؟