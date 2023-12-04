وجه النائب خالد المونس سؤالين منفصلين لوزير التربية والتعليم العالي د.عادل المانع، جاء الاول منهما كما يلي:



على الرغم من مضي أكثر من 13 عاما على إغلاق بعض المدارس بهدف إعادة تأهيل المباني وأعمال الصيانة، لكن مازالت هذه المباني مغلقة ولم تستفد منها وزارة التربية، وبعضها لم يبدأ فيها أي أعمال تنفيذية منذ إغلاقها في العام 2009.



ونظرا لما يشكله هذا القصور والتأخير الشديد في أعمال صيانة المباني التعليمية من مشاكل تلقي بظلالها على نقص المباني التعليمية وتحمل المال العام أعباء مالية زائدة بسبب ارتفاع كلفة إعادة تأهيلها بمرور السنوات.



لذا يرجى إفادتي بالآتي:



1 ـ كم عدد المدارس المغلقة لعدم صلاحية المباني وحاجة تلك المباني لإصلاحات جذرية؟ مع بيان سبب إغلاق كل مدرسة والموقف التنفيذي الحالي لكل مدرسة على حدة.



2 ـ هل تضمنت خطة المشاريع الإنشائية للوزارة خلال السنوات الـ 20 الماضية خططا لتأهيل هذه المدارس؟ إن كانت الإجابة بنعم، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة هذه الخطة ومعالجة أوجه القصور في تنفيذها؟



3 ـ كم تبلغ الميزانيات المرصودة لصيانة وتأهيل المدارس المغلقة والتي مضى على إغلاقها 10 أعوام فأكثر وما مقدار الارتفاع في تكلفة ميزانية التأهيل في الميزانية الجديدة للوزارة؟



4 ـ هل شهدت المناطق التعليمية التي يقع في نطاقها مبان ومدارس مغلقة لأكثر من 10 سنوات، بناء مدارس ومرافق تعليمية جديدة قريبة منها؟ مع إفادتي ببيان تفصيلي بأسماء المدارس الجديدة إن وجدت.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



نشرت صحيفة «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2023 خبرا تحت عنوان «وزارة مجلس الأمة في مدرسة»، والذي أشارت فيه إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري طلب من وزارة التربية تخصيص إحدى مدارسها بمدينة الكويت، لاستخدامها كمقر لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، إلى حين انتهاء وزارة الأشغال من إنشاء المبنى الخاص بها على الأرض التي خصصت لها من قبل المجلس البلدي.



وفي الشأن ذاته، طلبت وزارة الداخلية تخصيص مدرستين لها، هما روضة جليب الشيوخ وثانوية النهضة بنات، لاستخدامهما مقرا مؤقتا للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.



وفي ظل العجز الملحوظ في عدد المدارس بعدد من المناطق يرجى إجابتي عن الآتي:



1 ـ هل صحيح ما ورد في الخبر المذكور؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فبماذا كان ردكم على الطلبين؟



2 ـ ما الأساس الذي تستند إليه وزارة التربية في تخصيص مدارسها لجهات حكومية أخرى؟



3 ـ كم عدد المدارس المسلمة لجهات حكومية حتى تاريخه؟



4 ـ ما وضع الطلبة في تلك المدارس التي تقوم وزارة التربية بتسليمها لجهات حكومية أخرى؟



5 ـ كم عدد المدارس في مختلف مناطق الكويت؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح أعدادها وأنواعها والمدارس المغلقة والمسلمة لجهات حكومية أخرى؟



6 ـ هل تقوم وزارة التربية حاليا باستئجار مبان خاصة لها؟