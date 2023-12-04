أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد عملية إطلاق صاروخ من سورية باتجاه الأراضي المحتلة. وقال الجيش انه استهدف موقع إطلاق الصاروخ بالمدفعية.



وكان الحرس الثوري الإيراني اعترف أمس الأول بمقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي في سورية، مشيرا إلى أنهما كانا يؤديان «مهمة استشارية».



وأورد الموقع الإلكتروني للحرس «سباه نيوز»، أن محمد علي عطائي شورجه وبناه تقي زاده قتلا، من دون تقديم تفاصيل إضافية، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن أربعة مقاتلين موالين لإيران قتلوا بغارات إسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله اللبناني قرب دمشق صباح السبت. وذكر المرصد أن «مقاتلين سوريين يعملان مع حزب الله ومقاتلين أجنبيين مواليين لإيران قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحزب الله قرب السيدة زينب» جنوب دمشق.