في إنجاز عالمي جديد للفيلم التونسي «بنات ألفة»، الذي تقوم ببطولته الفنانة هند صبري، نال الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي في «مهرجان جوثام الدولي»، وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.



وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لـ«مهرجان كان السينمائي الدولي» وتوالت بعدها جوائزه العالمية، وهو بطولة هند صبري، إخراج وتأليف كوثر بن هنية، إنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي، وحكايته عبارة عن فيلم داخل فيلم، ومستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها «ألفة» لديها 4 بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه، حسب مجلة «لها».



من جانب أخر، أعلنت الفنانة هالة صدقي، غيابها عن موسم رمضان المقبل، وقالت إنها لن تقدم مسلسلات جديدة هذا العام بسبب تفرغها للمشاركة بعرض مسرحي في النسخة الرابعة من «موسم الرياض» والانتهاء من تصوير فيلمها الجديد «كتف قانوني».



وأضافت هالة، على هامش مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية، أنها لا تهتم لغيابها سنوات طويلة عن المشاهدين، بقدر اهتمامها بتقديم أعمال فنية تترك علامة، وهذا ما حدث مع عرض مسلسل «جعفر العمدة»، مشيرة إلى حصولها على جائزة أفضل ممثلة من عشر دول عربية عن دور «الملكة صفصف».



وتابعت: مسلسل «جعفر العمدة» له دور كبير في عودتي القوية للدراما والسينما، وسأشارك في الجزء الثاني منه خلال رمضان 2025.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.