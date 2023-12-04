اختتمت منافسات بطولة الكويت العامة التنشيطية لعمومي المبارزة بمشاركة 167 لاعبا يمثلون 11 ناديا تنافسوا في منافسات سلاح «فلوريه» و«سابر» و«إيبيه» والتي أقيمت منافساتها على مدار 3 أيام بصالة اتحاد المبارزة في الدعية.



وشهد اليوم الأول من البطولة فوز لاعب اليرموك علي عباس بذهبية سلاح «فلوريه» تلاه لاعب الشباب أحمد نصار، ثم لاعب السالمية يعقوب الشطي ولاعب اليرموك محمد الرباب بالميدالية نفسها كونه شغل المركز الثالث مكررا، وفي اليوم الثاني حقق لاعب القادسية عبدالعزيز الشطي ذهبية سلاح «الإيبيه»، وحل فيصل اشكناني ممثلا عن الاتحاد الكويتي للمبارزة ثانيا، وجاء لاعبا الكويت عبدالرحمن ياقوت وعبدالعزيز العوضي في المركز الثالث والثالث مكررا. وفي اليوم الثالث والأخير أحرز لاعب العربي عبدالعزيز خليفة ذهبية سلاح «سابر» تلاه زميله بالنادي علي فريدون وحل لاعب الكويت سلطان النشوان ثالثا، ولاعب القادسية وسيم الأشقر ثالثا مكررا.



هذا، وقال أمين سر الاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي إن بطولة الكويت العامة للعمومي تعد أول بطولة في الموسم للكبار وشهدت مشاركة 43 لاعبا في منافسات سلاح الفلوريه و91 في منافسات سلاح الايبيه و33 في منافسات سلاح سابر، مبينا أن الاتحاد يأمل من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية في رفع مستوى اللاعبين وتحسين مهاراتهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة.