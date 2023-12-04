أعلنت المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) انطلاق مؤتمرها الـ 45 اليوم تحت شعار «قراءة جديدة للتحديات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة» برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.



وقالت رئيسة المنظمة ابتسام القعود ان المؤتمر الذي سيقام على مدى يومين يأتي بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية وبمشاركة الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي والمجلس الأعلى للأسرة والشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية والديوان الوطني لحقوق الإنسان.



وأوضحت القعود ان المؤتمر يسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال ستة محاور تتناول التمكين الاقتصادي و‏الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة والتمكين الاجتماعي للمرأة والتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ودور الإعلام في تمكين المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأخيرا محور الشباب والتمكين.



وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشراكة والتواصل بين جميع المنظمات التي تعنى بتمكين المرأة ودعمها من خلال قراءة جديدة لقوانين دعم المرأة ومدى فاعليتها في تمكين المرأة ومدى ملاءمتها للثقافة العربية ورفع الوعي وترسيخ دور منظمات المجتمع المدني والدولي بالحفاظ على الهوية لدى المرأة والحراك المشترك لتمكينها.



بدورها، أكدت عضو مجلس ادارة «تمكين» ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.سلوى الجسار لـ«كونا» الحرص على متابعة الجهود الحكومية والأهلية لتمكين المرأة في عدة مجالات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والعربية والعالمية المتسارعة.



وأشارت الجسار إلى أن المؤتمر يتضمن ست جلسات حوارية في غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة) ويشارك فيها عدد من المختصين والخبراء وبرلمانيون في مجالات عدة لطرح رؤى وخبرات وتجارب في برامج التمكين المتعددة.



وذكرت ان المؤتمر يضم أيضا ست ورش عمل حول «الارشاد الزواجي» و«تحويل الأفكار إلى مشاريع عمل» و«دور منظمات المجتمع المدني في تطور المهارات والتدريب المهني للوصول إلى التنمية المستدامة» و«التمكين الذاتي للمرأة» و«فن ادارة الضغوط الحياتية للمرأة العربية» و«صحة المرأة».