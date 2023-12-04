عبدالعزيز المطيري



علمت «الأنباء» من مصادر نيابية أنه بناء على طلب وزير المالية فهد الجارالله ونظرا لارتباطه وسفره في مهمة رسمية خارجية أرجأت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها الذي كان مقررا عقده أمس والمدرج على جدول أعماله ثلاثة ملفات وهي: القرض الحسن المتعلق بتعديل المادة 112 مكررا من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن زيادة عدد أمثال صافي المعاش التقاعدي «القرض الحسن»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة واقتراحات بقوانين بشأن ضبط الأسعار.

وقالت المصادر: كان من المقرر التصويت على تقريري القرض الحسن وزيادة بدل غلاء المعيشة تمهيدا لإدراجهما على جلسة 19 الجاري خصوصا أن هناك توافقا حكوميا نيابيا على غالبية بنودهما.



وأوضحت المصادر أن الوزير طلب التأجيل وتحديد موعد آخر، مرجحة أن الاجتماع القادم سيكون الأحد المقبل.