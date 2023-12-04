سيستضيف أرسنال، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 14 مرة، ليفربول، البطل ثماني مرات، في مواجهة مثيرة بالدور الثالث الشهر المقبل، بينما يلتقي الغريمان نيوكاسل يونايتد وسندرلاند على ملعب الأخير.



وسيلعب أرسنال متصدر الدوري الممتاز مع منافسه على اللقب ليفربول مرتين بفاصل زمني قليل، حيث سيلتقي الفريقان أيضا في الدوري يوم 23 الجاري قبل أيام من مواجهتهما في كأس الاتحاد. ويمكن القول إن قمة نيوكاسل وسندرلاند أكثر المباريات إثارة في الدور الثالث، ومع تعادل الفريقين حاليا في الانتصارات في القمة التاريخية ولكل منهما 53 انتصارا، تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية لجماهير الفريقين.



ويواجه مان سيتي حامل اللقب هدرسفيلد تاون، بينما يلعب مان يونايتد، الذي خسر نهائي الموسم الماضي، مع ويغان أثليتيك بطل 2013.



وفي مباريات أخرى ضمت فريقين من الدوري الممتاز، سيستضيف توتنهام هوتسبير منافسه بيرنلي، وسيلعب كريستال بالاس على أرضه مع إيفرتون، ويواجه برينتفورد فريق ولفرهامبتون، ويمثل الدور الثالث المرحلة التي تشارك فيها أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية في المسابقة، وستقام المباريات بين 25 الجاري والثامن من الشهر المقبل.



ويستضيف تشلسي، الفائز بالبطولة ثماني مرات، فريق بريستون نورث إند بالدرجة الثانية.