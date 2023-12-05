شددت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس على أهمية تطوير العمل في المجالين التطوعي والإغاثي وتعزيزهما في المجتمعات، مؤكدة الحرص على إبراز دور المتطوعين وقدراتهم وصقلها عبر المشاركة في الملتقيات المتخصصة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير إدارة العلاقات العامة في الجمعية خالد الزيد لـ «كونا» على هامش المشاركة في ملتقى العمل التطوعي الخليجي الرابع لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة ليومين.



وقال الزيد إن مشاركة متطوعي الجمعية في الملتقى الخليجي تأتي لتسليط الضوء على العمل التطوعي الذي يقوم به المتطوعون في الجمعيات الوطنية الخليجية وتبادل الخبرات بينهم والاستفادة من التجارب في هذا المجال، مبينا أهميتها في إبراز القدرات والمواهب في مجالي العمل التطوعي والإغاثي.



وأضاف أن الملتقى يهدف في نسخته الرابعة إلى مناقشة سبل وعوامل الارتقاء بالعمل التطوعي والخدمة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب الخليجي وتنمية الحس بالمسؤولية والتفاعل مع الآخرين وإبراز النماذج الملهمة من المبادرات الشبابية الرائدة في مجال العمل التطوعي.