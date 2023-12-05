هل توجد لجنة أو إدارة منوط بها التخفيف من الأثر البيئي للمحطات؟

ما خطة إنشاء محطات الطاقة المتجددة التي تعمل بالطاقة النظيفة ؟



وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



تمثل الانبعاثات الكربونية من محطات توليد الكهرباء وحدها النسبة الأعلى من الانبعاثات الكربونية في مجال الطاقة.



لذا، تلجأ الدول المتطورة حاليا لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يعد ضمانا آمنا للبيئة وللحياة المجتمعية نظرا لانخفاض تكلفتها، وأسعارها، وكذلك لكونها الأقل تلويثا للبيئة ووضع القيود والضوابط على محطات توليد الكهرباء العاملة بالبترول لخفض كمية الانبعاثات الناتجة عنها. وتؤكد الأبحاث العلمية أن التكلفة البيئية للمحطات العاملة بالبترول هي الأكبر، وتليها المحطات التي تستخدم الغاز الطبيعي، أما محطات الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) فتكاد تنعدم تأثيراتها البيئية.



لذا، تتجه الدول للتوسع والتوجه للطاقة المتجددة كبديل آمن لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل أجريت أي دراسات لتقييم كمية الانبعاثات من محطات الطاقة المختلفة؟ وفي حالة وجود مثل هذه الدراسة يرجى بيان الجهة التي أعدتها مع تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة.



2 ـ هل يوجد تقييم لكمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل خاص؟



3 ـ ما الإجراءات المتخذة حال استخدام مواد كيماوية داخل المحطات، وهل يتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة؟ مع بيان طريقة التخلص منها ومدى مطابقتها للشروط البيئية.



4 ـ كم عدد المخالفات البيئية التي وردت الوزارة خلال السنوات الثلاث السابقة، وما الإجراءات المتبعة لحل هذه المخالفات؟



5 ـ هل توجد في الوزارة لجنة أو إدارة منوط بها التخفيف من الأثر البيئي للمحطات؟ وما اختصاصها التفصيلي (إن وجدت).



6 ـ هل هناك إجراءات متبعة من اختبارات أو غيره للوقوف على احتواء المياه الخارجة من المحطات لمواد قد تكون ضارة للبيئة، وهل يوجد تنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى في هذا الخصوص؟



7 ـ ما خطة الوزارة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة التي تعمل بالطاقة النظيفة كالشمس والرياح؟



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



تأسست شركة المشروعات السياحية عام 1976 وهي مملوكة بالكامل للدولة، وتعد أقدم الشركات السياحية في منطقة الخليج العربي، وكان لها دور سياحي وترفيهي مهم في البلاد، من خلال قيامها بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية بالكويت.



ومؤخرا، رأينا نشاطا ملحوظا للشركة من خلال إقامة فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة كان أبرزها مشروع «ونتر وندرلاند الترفيهي»، وهو أمر يقدره الشارع الكويتي، إلا أن نقص البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذا المشروع يحتم علينا توجيه بعض الأسئلة واجبة الرد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل حصلت شركة المشروعات السياحية على كل الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة مشروع «ونتر وندرلاند الترفيهي»؟



2 ـ ما آلية اختيار الشركة المنفذة للمشروع؟ وهل كان بالتعاقد المباشر مع الشركة المالكة للمشروع بالخارج أم من خلال وكيل محلي؟ في حالة كان التعاقد من خلال وكيل محلي يرجى تزويدي ببيانات هذا الوكيل.



3 ـ هل تقدمت أكثر من شركة لتنفيذ المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان هذه الشركات.



4 ـ ما الآلية التي اتبعت في تحديد أسعار التذاكر، وهل كان تحديد الأسعار بناء على دراسة للتكلفة والنفقات مقابل الأرباح المتوقعة؟



5 ـ ما التكلفة الإجمالية للمشروع خلال السنة الماضية والإيرادات الكلية له خلال السنة ذاتها؟



6 ـ ما التكلفة الإجمالية للمشروع للعام الحالي وكم أنفق منها حتى تاريخه، وما الأرباح المتوقعة عنه لهذا العام؟



7 ـ ما آلية بيع التذاكر للجمهور؟



8 ـ هل توجد دعوات مجانية أو تذاكر مخفضة يتم توزيعها على البعض؟ وفي حالة وجود مثل هذه الدعوات أو التذاكر يرجى إفادتي بآلية توزيعها.



9 ـ ما صحة وجود تذاكر خارج المنظومة المعمول بها تباع بأسعار مختلفة عن الأسعار المحددة؟ إذا كان صحيحا فما الإجراءات التي اتخذتها شركة المشروعات السياحية للقضاء على ذلك؟