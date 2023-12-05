وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، جاء كما يلي:



تنص المادة 3 من قانون العمل النفطي على أن: «لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل. ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله من دون رضاه».



والمعلوم أن الطبيعة الخاصة للأعمال النفطية تقتضي وجود ميزات ونظم أكثر فائدة من الحد الأدنى لاسيما في الوظائف الأكثر خطورة وغير الاعتيادية المتطلبة لساعات عمل أطول من يوم العمل الاعتيادي سواء المتعلقة بعمليات البحر أو منصات إصلاح الآبار والحفر (الحفارات) البحرية والبرية، غير أن الشركة الكويتية لنفط الخليج اتخذت إجراءات لا يبدو أنها في الصالح الأفضل للعمال في العمليات المشتركة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل صرفت الشركة الكويتية لنفط الخليج ونفذت مدفوعات بدل الإضافي 4 ساعات مناصفة مع الشريك في الكويت لعمال الشريك (تكساكو/ اشيفرون تيكساكو/ شيفرون) في العمليات المشتركة في الوفرة ممن يعمل بنظام نوبات 12 ساعة بواقع 4 ساعات إضافية ما بعد 8 ساعات؟



2 ـ هل صرفت الشركة الكويتية لنفط الخليج ونفذت مدفوعات بدل الإضافي 4 ساعات مناصفة مع الشريك في العمليات المشتركة في الخفجي لعمال الشريك (أرامكو) ممن يعمل بنظام نوبات 12 ساعة بواقع 4 ساعات إضافية ما بعد 8 ساعات؟



3 ـ هل يعتبر هذا النظام (المذكور في البندين 1 و2 أعلاه) ذا فائدة مالية أعلى للعامل من النظم الأخرى المطبقة في الوفرة، وهل يعطي فائدة في عدد أيام راحة متعاقبة أفضل من الحد الأدنى في القانون؟



4 ـ هل يعتبر هذا النظام المذكور في البندين 1 و2 أعلاه ذا فائدة مالية أعلى للعامل من النظم الأخرى المطبقة في الخفجي، وهل يعطي فائدة في عدد أيام راحة متعاقبة أفضل من الحد الأدنى في القانون؟



5 ـ منذ أي تاريخ (شهر/ عام) إلى أي تاريخ (شهر/ عام) استفاد عمال الشريك من نظام احتساب ساعات العمل الإضافي بحسب المستفسر عنه في البندين 1 و2 أعلاه وذلك لكل شريك على حدة؟



6 ـ ما المسميات الوظيفية للأعمال التي ارتبطت بهذا النظام لساعات العمل عند الشريك وعددهم مقابل الأسماء للوظيفة نفسها عند الشركة الكويتية لنفط الخليج وعددهم؟ مع بيان ان كانت الوظيفة المقابلة غير موجودة (على سبيل المثال أخصائي الحقول للغمر بالبخار).



7 ـ ما سبب التوقف عن تنفيذ هذا النظام المعمول به لكل وظيفة من وظائف الشريك؟



8 ـ صورة ضوئية من مذكرات التفاهم والمراسلات التي أقر بموجبها هذا النظام من الصرف بين الشركاء لكل شريك على حدة.



9 ـ متى تم توظيف العمال الكويتيين بهذه الوظائف، وما عددهم الكلي مقابل عدد عمال الشريك؟



10 ـ هل تم الصرف لهم بنفس نظام المدفوعات 8 ساعات مدفوعات اعتيادية و4 ساعات إضافية بشكل منتظم لمدة عام فأكثر، ومن أي تاريخ إلى أي تاريخ؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المراسلات ومذكرات التفاهم لإقرار هذا النظام من المدفوعات مع كل شريك على حدة في الوفرة والخفجي.



11 ـ صور ضوئية كاملة عن جميع المراسلات والاستفسارات ما بين الأقسام المعنية بالعمليات المشتركة الوفرة والشركة الكويتية لنفط الخليج بما فيها الداخلية في العمليات المشتركة استفسارا وتوضيحا لطريقة الصرف أو نظام العمل والمناوبة مع المستندات الداعمة لكل رد وبيان ما لم يكن مستندا الى نص وبيان ان كان الأثر يغير النظام المعمول به الى ما هو ليس في الصالح الأفضل للعامل سواء ماليا أو بعدد أيام الراحة المتعاقبة عددا بما فيها استفسار 2009 واستفسارات 2012 واستفسارات 2021 واستفسارات 2022 واستفسارات 2023، على أن تكون كل مجموعة مراسلات منفصلة عن الأخرى وان كانت مبنية عليها أو مستشهدا بها مع بيان الأطراف المتراسلة وتاريخ ومستند إخطار العامل بها وبنتيجتها، وبيان إن تم العمل بها وتاريخ العمل، وفي حال لم يعمل بها يرجى بيان الأسباب.



12 ـ صورة ضوئية كاملة عن جميع المراسلات والاستفسارات ما بين الأقسام المعنية بالعمليات المشتركة الخفجي والشركة الكويتية لنفط الخليج بما فيها الداخلية في العمليات المشتركة استفسارا وتوضيحا لطريقة الصرف أو نظام العمل والمناوبة مع المستندات الداعمة لكل رد وبيان ما لم يكن مستند على نص وبيان ان كان الأثر يغير النظام المعمول به الى ما هو ليس في الصالح الأفضل للعامل سواء ماليا أو بعدد أيام الراحة المتعاقبة عددا على أن تكون كل مجموعة مراسلات منفصلة عن الأخرى وان كانت مبنية عليها أو مستشهدا بها مع بيان الأطراف المتراسلة وتاريخ ومستند اخطار العامل بها وبنتيجتها وبيان إن تم العمل بها وتاريخ العمل، وفي حال لم يعمل بها يرجى بيان الأسباب.