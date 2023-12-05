وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:



يعد ديوان المحاسبة إحدى الجهات الرقابية لمجلس الأمة ويصدر تقارير سنوية تتضمن المخالفات أو الملاحظات المسجلة على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية لتوضيح أوجه الخلل أو القصور الإداري أو المالي فيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات المتبعة من وزاراتكم والجهات التابعة لكم في حال وجود مخالفات من ديوان المحاسبة؟



2 ـ كم عدد الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة ولم تستطع الوزارة تلافيها فورا أو خلال السنة المالية ذاتها من تقرير الديوان للسنة المالية 2018/2019 حتى السنة المالية 2022/2023؟



3 ـ كم عدد الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة ولم تستطع الوزارة تصحيحها بسبب تداخلها مع جهات خارجية من تقرير الديوان للسنة المالية 2018/2019 حتى السنة المالية 2022/2023، وما الإجراءات المتبعة بشأن ذلك؟



4 ـ هل توجد مخالفات وردت بتقارير الديوان ولم تتخذ الوزارات والجهات التابعة إجراءات بشأنها لأنها خارجة عن إرادتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجي تزويدي بها بشكل تفصيلي.



5 ـ هل تمت إحالة المتسببين بالمخالفات والتجاوزات إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بعدد المحالين بالتفصيل.



6 ـ كم عدد المخالفات المالية المسجلة على الوزارات وجميع الجهات التابعة خلال السنوات الخمس الماضية من تقرير الديوان للسنة المالية 2018/2019 حتى السنة المالية 2022/2023؟



7 ـ هل شكلت لجان تحقيق في المخالفات المالية بناء على طلب ديوان المحاسبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة ونتائج وتوصيات أعمال (كل لجنة تحقيق على حدة) والمتسبب بالمخالفة وإجراء (الوزارة/ أو الجهة تجاه هذه المخالفات) وإذا كانت الإجابة النفي فيرجي توضيح الأسباب.



8 ـ هل أبلغت الوزارات أو الجهات التابعة الوارد عليها المخالفة المالية ديوان المحاسبة بالإجراءات المتخذة تجاه المخالفة وذلك بناء على المواد 53-54-55 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



9 ـ صورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الجهات التابعة بشأن تنفيذ واعتماد توصيات لجان التحقيق بالمخالفات المالية.



10 ـ جدول يوضح عدد الملاحظات الواردة على الوزارات فقط وعدد الملاحظات التي تمت تسويتها من السنة المالية 2018/2019 حتى السنة المالية 2022/2023.



11 ـ جدول يوضح عدد الملاحظات المكررة والواردة بتقارير ديوان المحاسبة على الوزارات فقط والتي لم تتم تسويتها خلال السنوات المالية من 2018/2019 لغاية 2022/2023.



12 ـ هل يجتمع القياديون مع مدققي ديوان المحاسبة للتباحث في تسوية الملاحظات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات.