وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



نمى إلى علمي أن بعض الأندية والاتحادات الرياضية تسمح بالاختلاط بين اللاعبين واللاعبات في أحواض السباحة، وأن الاختلاط يحدث أيضا في منتخب الكويت الوطني للسباحة في إطار التجهيز والاستعداد لبطولة آسيوية ستقام في الفلبين.



ولما كان الاختلاط يخالف عادات وتقاليد أهل الكويت، ويمثل خروجا على السلوك الإسلامي الملتزم والمنضبط، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- ما مدى صحة حدوث اختلاط بين اللاعبين واللاعبات في أحواض السباحة ببعض الأندية والاتحادات؟ وهل هناك لوائح أو ضوابط لدى الأندية الرياضية تكفل ممارسة الرياضة دون الاخلال بالقواعد والآداب وتراعي خصوصية المجتمع الكويتي؟ مع تزويدي بها إن كان الرد بالإيجاب، وبيان أسباب عدم وجود مثل تلك اللوائح المنظمة في حال كان الرد بالنفي.



كما وجه النائب د.مبارك الطشه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كالتالي:



وافق مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على أربعة قوانين صدرت بتوافق السلطتين وضمن خارطة تشريعية متفق عليها، وهي: قانون تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية، تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) لضم فئات وشرائح جديدة إلى المستفيدين، قانون إنشاء المحكمة الدستورية، قانون انتخابات مجلس الأمة (مفوضية الانتخابات).



وعلى الرغم من الأهمية الشديدة لهذه القوانين والحاجة الماسة إلى الإسراع في تطبيقها ودخولها حيز النفاذ لعموم النفع والفائدة وحتى يتحقق مبتغى المشرع من إصدارها، لم تصدر الحكومة أيا من اللوائح التنفيذية لتلك القوانين حتى الآن، ولا تلوح في الأفق أي بوادر تشير إلى بدء إجراءات اصدارها في القريب، وهو أمر ينطوي على تعطيل للقوانين ولا مبالاة بالدور التشريعي للمجلس.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ هل أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لأي من القوانين الأربعة الصادرة عن المجلس في دور الانعقاد الأول؟ إذا كان الرد بالإيجاب فما هذا القانون أو ما هذه القوانين؟



ومتى صدرت لائحتها التنفيذية، وهل نشرت في الجريدة الرسمية؟



٭ ما الإجراءات المتخذة تجاه إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الأربعة؟ مع بيان الإجراءات المتخذة تفصيلا تجاه كل قانون على حدة، وهل شكلت أي لجان لوضع اللوائح؟ مع بيان أعضاء اللجان إن وجدت.



٭ ما أسباب التأخر في صدور اللوائح التنفيذية لكل قانون على حدة، وهل هناك أي عقبات أو عراقيل تمنع ذلك؟ مع بيان تلك المعوقات إن وجدت.



٭ متى يتوقع صدور اللوائح التنفيذية للقوانين؟ يرجى تحديد موعد لكل لائحة على حدة.