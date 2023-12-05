عاودت رابطة هواة المشي بالكويت أنشطتها من جديد لتظهر بثوب جديد بعد توقفها لفترة بعد وفاة مؤسسها د.عبدالرحمن العوضي لتكمل مسيرتها من أجل نشر ثقافة رياضة المشي بالكويت وبالتحديد تشجيع الفئات العمرية لكبار العمر والمتقاعدين والظهور الأول لها بعد غيبة طويلة كان مع مؤسسة المهندسين (فرع الكويت)، حيث نظمت يوم المشي السريع لأعضاء المؤسسة بالكويت لمسافة 5 كيلومترات.



وقد حضر اليوم الرياضي عن المؤسسة د.م. مهيندرن م رئيس المؤسسة والرئيس السابق د.م.عبدالرزاق روماني والعضو السابق في اللجنة التنفيذية م.فرزين روماني.



وقد حضر الفعالية لفيف من أعضاء المؤسسة ومعهم عدد كبير من رابطة هواة المشي، وفي نهاية الفعالية قام رئيس المؤسسة الهندية بتكريم المنسق العام لرابطة هواة المشي سابقا م.محمود صبري بتسليمه وشاح المؤسسة، كما قامت الرابطة بتكريم رئيس المؤسسة ومنسق الفعالية بميداليات تذكارية.