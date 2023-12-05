بشرى شعبان



أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي قرارا بتعديل أحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، جاء فيه:



يحظر تحويل المستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية، وذلك للعمل بالقطاع الأهلي، ويستثنى من هذا الحظر: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق، والحاصلون على مؤهل جامعي ممن لم يبلغ من العمر الستين عاما شريطة توافق المهنة مع المؤهل وطبيعة المهن التي كانوا يشغلونها لدى الجهة الحكومية. وللهيئة وضع الضوابط المتعلقة بحظر التحويل بشأن بعض المهن والتخصصات وفقا للمصلحة العامة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.