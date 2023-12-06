دمشق - هدى العبود

نعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين بدمشق رحيل الممثل السوري عبدالله حصوة.

وما يميز الراحل أنه بدأ مسيرته الفنية كممثل من السينما 1947، بفيلمي «المغامرة» و«فاتنة الصحراء»، إلا أنّه حقق الشهرة الأكبر في عمله كريجيسير منذ العام 1982 وحصل على دورة في نقابة الفنانين لتقوية التمثيل.

وشارك عبدالله حصوة خلال مسيرته الفنيّة بالعديد من الأعمال المسرحية، مثل «ليلة أنس، أهل الهوى، السيف المسحور، حط بالخرج، شغلة فايته ببعضة، لا عالبال ولا على الخاطر، النهر، حمام مقطوعه ميته، ربو وتعبوا، يا غافل إلك الله، المعلم» وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1994، كما شارك الفنان كممثل بالعديد من الأعمال التلفزيونية و المسرحية و السينمائية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية.